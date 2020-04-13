Живописец от Бога
Адольф ШЕВЕЛЮК,
г. Москва
185 лет назад родился известный художник-передвижник А. И. Корзухин, чьими росписями украшен елецкий Вознесенский собор.
Из крестьян
в живописцы
Это был художник, вышедший из народа. О нем современники говорили так: «Всегда радушный, чуждый всякого чувства зависти к своим собратьям по искусству, он всегда готов был служить словом и делом на пользу каждого, кто приходил к нему. Алексей Иванович знал по горькому опыту, что такое жизнь. Единственной целью его жизни было искусство и работа».
Алексей Иванович Корзухин родился в Пермской губернии в семье крепостного. Живопись начал постигать с написания икон для местной Преображенской церкви в Уктусе и портретов родных. Затем, уехав в 1857 году в Петербург, поступил в Академию художеств. Здесь Корзухин учился в классе А. Т. Мартова. В 1861 году художник получил малую золотую медаль за картину «Пьяный отец семейства». Но спустя два года вместе с несколькими своими товарищами, не пожелавшими работать на заданную конкурсную тему (это был так называемый «бунт четырнадцати»), А. И. Корзухин покинул Академию в звании художника II степени и участвовал в образовании Санкт-Петербургской артели художников. Деятельным членом этого кружка Корзухин оставался до самого его распада.
И передвижник,
и академик
В 1860 году сложилась «классически-передвижническая» манера А. И. Корзухина. Жанровые картины художника отличаются непринужденностью, часто — социально-обличительной направленностью. Вот некоторые его картины, широко известные и интересные нашим современникам, интересующимся изобразительным искусством: «Поминки на деревенском кладбище» (1865), «Разлука» (1872), «Птичьи враги» (1887), «Перед исповедью» (1876 — 1877), «В монастырской гостинице» (1879 — 1882). Две последние и «Разлука» находятся в Третьяковской галерее. Картину «Смерть И. Нарышкина; сцена из стрелецкого бунта» (1882) купила Академия художеств.
С 1870 года Алексей Иванович — член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок. Но он был против окончательного разрыва с академией и не выставлял свои работы на выставках Товарищества. Потому и академия Корзухина не забывала. В 1865 году за картину «Поминки на деревенском кладбище» она повысила его в звании художника до I степени, а в 1868 году за «Возвращение отца семейства с ярмарки» присвоила звание академика.
Тонкие психологические портреты Алексея Ивановича Корзухина — «Портрет Александра III» (1884, Русский музей), «Девушка, заплетающая косу» (1883, Русский музей), «Портрет отставного солдата» (1883, Русский музей), «Портрет Алексея Вышеславцева» (1880) — признаны настоящими шедеврами русской портретной живописи.
Много времени и сил А. И. Корзухин уделял росписи храмов. В 1875 — 1877 годах художник принимал участие в оформлении московского храма Христа Спасителя. Им над одной из арок в главном алтаре исполнены икона Богородицы «Слово плоть бысть» и лики четырех отцов церкви. В 1891 году Корзухин написал «Тайную вечерю» и 13 образов для притвора кафедрального собора в Риге.
Елецкая история
Имя Алексея Ивановича Корзухина, выдающегося художника-передвижника, неразрывно связано с культурным наследием Ельца. Заказ на роспись Вознесенского собора Алексей Иванович получил в расцвете своего таланта. Он к тому времени зрелый, широко известный художник, ему пятьдесят лет. Мастер расписывает главный купол, барабан и паруса, исполняет настенную живопись над центральным иконостасом «Бог Саваоф» в среднем нефе, «Взятие Богородицы на небо» в правом приделе и «Елецкая Божия Матерь» над иконостасом левого придела храмовой летней части Вознесенского собора. Поднявшая вверх руки Богородица преграждает путь на Русь полчищам Тамерлана. За спиной Богоматери — небесное воинство с огненными мечами. Эта тема непосредственно связана с историей Ельца, с его ролью в счастливом избавлении русских земель от грозного завоевателя.
Следом за этой работой началось заполнение иконостаса. В его центре — икона «Распятие Христа», пожалуй, лучшее, что есть в елецких храмах. Именно на эту святыню прежде всего невольно обращает внимание каждый, входящий в собор. Художник пишет лики праотцов, первосвященников и пророков, иконы апостолов Христа. Всего 17 икон.
Но неожиданно Корзухина вызывают на заседание комиссии по строительству храма. Группой елецких купцов, составляющих комиссию, работа художника «признана неудовлетворительной по исполнению», то есть в Москве и в Риге при создании росписей кафедральных соборов работа художника была хороша, а вот для Ельца якобы не годится. Сказывалась слабая образованность елецких купцов и пастырей, не понявших реалистичного объемного письма академика живописи в «Распятии Христа», которое не совсем соответствовало иконописным канонам плоского письма православной церкви.
Но елецкие купцы все же не обидели художника, заплатив ему за работу 7 тысяч рублей. Возвратившись в Петербург, Корзухин начинает на эти деньги роскошную жизнь, надолго обеспечив себя и свою семью (напомню читателю, что годовая зарплата уездных учителей в то время была не более 360 рублей).
А в Елец для окончания работ в храме приглашается Клавдий Васильевич Лебедев, не менее известный русский исторический и церковный живописец, академик живописи и действительный член Императорской Академии художеств.
Во время работы в Ельце Алексей Иванович Корзухин посетил Свято-Тихоновскую обитель в Задонске, где и зародился замысел его знаменитой картины «Монастырская гостиница» (1882).
Умер А. И. Корзухин в октябре 1894 года в Санкт-Петербурге, где и похоронен.