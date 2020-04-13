Живописец от Бога

Адольф ШЕВЕЛЮК,

г. Москва

185 лет назад родился известный художник-передвижник А. И. Корзухин, чьими росписями украшен елецкий Вознесенский собор.

Из крестьян

в живописцы

Это был художник, вышедший из народа. О нем современники говорили так: «Всегда радушный, чуждый всякого чувства зависти к своим собратьям по искусству, он всегда готов был служить словом и делом на пользу каждого, кто приходил к нему. Алексей Иванович знал по горькому опыту, что такое жизнь. Единственной целью его жизни было искусство и работа».

Алексей Иванович Корзухин родился в Пермской губернии в семье крепостного. Живопись начал постигать с написания икон для местной Преображенской церкви в Уктусе и портретов родных. Затем, уехав в 1857 году в Петербург, поступил в Академию художеств. Здесь Корзухин учился в классе А. Т. Мартова. В 1861 году художник получил малую золотую медаль за картину «Пьяный отец семейства». Но спустя два года вместе с несколькими своими товарищами, не пожелавшими работать на заданную конкурсную тему (это был так называемый «бунт четырнадцати»), А. И. Корзухин покинул Академию в звании художника II степени и участвовал в образовании Санкт-Петербургской артели художников. Деятельным членом этого кружка Корзухин оставался до самого его распада.



И передвижник,

и академик

В 1860 году сложилась «классически-передвижническая» манера А. И. Корзухина. Жанровые картины художника отличаются непринужденностью, часто — социально-обличительной направленностью. Вот некоторые его картины, широко известные и интересные нашим современникам, интересующимся изобразительным искусством: «Поминки на деревенском кладбище» (1865), «Разлука» (1872), «Птичьи враги» (1887), «Перед исповедью» (1876 — 1877), «В монастырской гостинице» (1879 — 1882). Две последние и «Разлука» находятся в Третьяковской галерее. Картину «Смерть И. Нарышкина; сцена из стрелецкого бунта» (1882) купила Академия художеств.

С 1870 года Алексей Иванович — член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок. Но он был против окончательного разрыва с академией и не выставлял свои работы на выставках Товарищества. Потому и академия Корзухина не забывала. В 1865 году за картину «Поминки на деревенском кладбище» она повысила его в звании художника до I степени, а в 1868 году за «Возвращение отца семейства с ярмарки» присвоила звание академика.

Тонкие психологические портреты Алексея Ивановича Корзухина — «Портрет Александра III» (1884, Русский музей), «Девушка, заплетающая косу» (1883, Русский музей), «Портрет отставного солдата» (1883, Русский музей), «Портрет Алексея Вышеславцева» (1880) — признаны настоящими шедеврами русской портретной живописи.

Много времени и сил А. И. Корзухин уделял росписи храмов. В 1875 — 1877 годах художник принимал участие в оформлении московского храма Христа Спасителя. Им над одной из арок в главном алтаре исполнены икона Богородицы «Слово плоть бысть» и лики четырех отцов церкви. В 1891 году Корзухин написал «Тайную вечерю» и 13 образов для притвора кафедрального собора в Риге.



Елецкая история

Епископ Елецкий и Лебедянский Максим и преподаватель реставрации станковой живописи Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова Д. С. Лиснянская осматривают росписи Вознесенского собора (в том числе выполненные А. И. Корзухиным) перед их реставрацией (2016 г.).

Картина А. И. Корзухина «Монастырская гостиница».

Имя Алексея Ивановича Корзухина, выдающегося художника-передвижника, неразрывно связано с культурным наследием Ельца. Заказ на роспись Вознесенского собора Алексей Иванович получил в расцвете своего таланта. Он к тому времени зрелый, широко известный художник, ему пятьдесят лет. Мастер расписывает главный купол, барабан и паруса, исполняет настенную живопись над центральным иконостасом «Бог Саваоф» в среднем нефе, «Взятие Богородицы на небо» в правом приделе и «Елецкая Божия Матерь» над иконостасом левого придела храмовой летней части Вознесенского собора. Поднявшая вверх руки Богородица преграждает путь на Русь полчищам Тамерлана. За спиной Богоматери — небесное воинство с огненными мечами. Эта тема непосредственно связана с историей Ельца, с его ролью в счастливом избавлении русских земель от грозного завоевателя.

Следом за этой работой началось заполнение иконостаса. В его центре — икона «Распятие Христа», пожалуй, лучшее, что есть в елецких храмах. Именно на эту святыню прежде всего невольно обращает внимание каждый, входящий в собор. Художник пишет лики праотцов, первосвященников и пророков, иконы апостолов Христа. Всего 17 икон.

Но неожиданно Корзухина вызывают на заседание комиссии по строительству храма. Группой елецких купцов, составляющих комиссию, работа художника «признана неудовлетворительной по исполнению», то есть в Москве и в Риге при создании росписей кафедральных соборов работа художника была хороша, а вот для Ельца якобы не годится. Сказывалась слабая образованность елецких купцов и пастырей, не понявших реалистичного объемного письма академика живописи в «Распятии Христа», которое не совсем соответствовало иконописным канонам плоского письма православной церкви.

Но елецкие купцы все же не обидели художника, заплатив ему за работу 7 тысяч рублей. Возвратившись в Петербург, Корзухин начинает на эти деньги роскошную жизнь, надолго обеспечив себя и свою семью (напомню читателю, что годовая зарплата уездных учителей в то время была не более 360 рублей).

А в Елец для окончания работ в храме приглашается Клавдий Васильевич Лебедев, не менее известный русский исторический и церковный живописец, академик живописи и действительный член Императорской Академии художеств.

Во время работы в Ельце Алексей Иванович Корзухин посетил Свято-Тихоновскую обитель в Задонске, где и зародился замысел его знаменитой картины «Монастырская гостиница» (1882).

Умер А. И. Корзухин в октябре 1894 года в Санкт-Петербурге, где и похоронен.