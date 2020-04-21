Няненков Леонид Павлович

Мой дядя — младший брат отца. Родился в 1926 году, в армию его поначалу не призвали. Но, как отец и мать, партизанил. Затем пришла повестка из военкомата, и службу он проходил на бронепоезде. Награжден орденом Отечественной войны и несколькими медалями. После войны закончил военное училище, позже — академию. Работал на различных должностях, в том числе в составе военной миссии в Алжире. Ушел в отставку в звании полковника. Умер в 2006 году.

Сейчас мы сожалеем, упрекаем себя за то, что очень мало знаем о военной поре наших близких, что не нашлось времени расспросить их о войне, поговорить о том, что чувствует человек, попав в горнило боев, страданий и лишений. Но даже наши скромные знания о них и их участии в войне мы — дети, внуки, правнуки — должны хранить и как эстафету передавать следующим поколениям.

Ю. НЯНЕНКОВ,

внук, сын, племянник.

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