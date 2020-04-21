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Бессмертный полк

Няненков Петр Павлович

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Мой отец, 1918 года рождения, закончил Смоленский техникум связи. Однако проработал по специальности совсем немного и поступил в Ленинградскую краснознаменную школу военных сообщений имени Фрунзе (ныне Военный институт железнодорожных войск и военных сообщений военной академии тыла и транспорта имени Хрулева). Закончил его в марте 1941 года. Во время войны командовал взводом, а затем ротой в армии Рокоссовского. В 1943 году его часть шла через Елец и приняла участие в ремонте Каракумского моста. В клубе железнодорожников, куда молодой офицер отправился в минуту отдыха, познакомился с моей мамой Зинаидой Григорьевной Звонаревой, телефонисткой дистанции связи. В 1944-м году отец, находясь в краткосрочном отпуске, женился на маме. Далее в семье поочередно родились три сына.
Войну отец закончил в звании капитана в Восточной Пруссии. Потом был направлен на службу в Тулу, позже переведен в военную комендатуру на станции Елец, откуда и ушел в запас. На гражданке работал преподавателем спецдисциплин в училище № 1. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». Отца не стало в 1987 году.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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