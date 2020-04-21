Олейник Петр Дорофеевич

Мой папа был старшим сержантом, стрелком-радистом экипажа танка Т-34. С июля 1942 года по февраль 1943 года участвовал в битве за Сталинград.

Затем сражался на Курской дуге. В одном из этих боев танк моего отца был подбит, и он получил тяжелую контузию.

После лечения в госпитале Петр Дорофеевич вернулся в свою часть и продолжил воевать с фашистами. В начале мая 1945 года участвовал в боях за освобождение Чехословакии в составе нового экипажа танка Т-34. С ним и встретил Великую Победу.

Завершив службу в армии, отец приехал в Елец в 1946 году, работал в локомотивном депо (тогда паровозном) кочегаром, помощником машиниста на паровозе, газосварщиком. В 1984 году вышел на пенсию. П. Д. Олейник был награжден боевыми медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией». Ему также было присвоено звание ветерана труда. За отличную работу на производстве он неоднократно отмечался руководством локомотивного депо, его портрет помещался на доску Почета предприятия. Умер папа в 1985 году.

В. ОЛЕЙНИК,

сын.

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