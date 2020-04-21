Мой отец Овчинников Василий Степанович в годы Великой Отечественной войны служил в 220-й стрелковой дивизии (ее название носит одна из улиц Ельца) 31-й армии 3-го Белорусского фронта. Был начальником штаба 660-го артполка.

По национальности он белорус, родом из крестьянской семьи, проживавшей в Могилевской области. С детства папа отличался от своих ровесников необыкновенной активностью, пылкостью характера, большой тягой к знаниям и любовью к музыке. Учился в школе, которая находилась в 10 километрах от их селения. Ему не в тягость был ежедневный путь в 20 километров. Десятилетку окончил с отличием. В 1938 году ушел на службу в ряды РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии). Служил на Украине, в Макеевке. Из армии был направлен в Тбилисское артиллерийское училище, но окончить его не успел. Началась Великая Отечественная война. Вместе с ускоренным выпуском курсантов ушел на фронт и был назначен в 220-ю стрелковую дивизию, которая формировалась в Ельце.

Осенью 1942 года под Ржев была переброшена эсэсовская дивизия «Великая Германия», нацеленная гитлеровским командованием на быстрое взятие города и дальнейшее развитие наступления. Но ни оккупация, которая длилась семнадцать месяцев, уничтожившая практически все поселения в районе Ржева, ни жесточайшие бои на этом направлении не позволили немцам осуществить их план.

Отец не любил рассказывать о войне, слишком тяжкими были воспоминания. Но о битве под Ржевом вспоминал особо, как о страшной человеческой мясорубке, как о прорве, которая бесконечно вздымала землю вместе с людскими телами, перемалывая все живое. Там полегли более 600 тысяч советских воинов. И лишь огромное желание победить фашизм, вера в Победу давали силы бойцам продолжать борьбу с ненавистным врагом.

В марте 1943 года в одном из боев под Ржевом отец был тяжело ранен. Несколько месяцев находился в Московском военном госпитале. Тогда судьба не только оставила ему жизнь, но и наградила любовью. В госпитале он встретил мою маму и после выписки, в декабре 1943 года, они расписались в московском Таганском загсе. Папа снова ушел на фронт и продолжил боевой путь в той же 220-й стрелковой дивизии. Впереди были тяжелейшие бои по разгрому фашистской Германии. Отец воевал в Болгарии, еще дважды был ранен. Победу встретил в Австрии. За боевые заслуги награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Великой Отечественной войны и множеством медалей.

В нашем семейном альбоме хранятся уникальные фотографии — победный день в Австрии, на которых отец стоит с фронтовыми друзьями. Эти фотографии — кинокадр документального фильма «Великая Отечественная», созданного к юбилею Победы. Когда по телевизору шел этот фильм, мама в одном из эпизодов узнала отца. Она связалась с киностудией, и нам прислали кадры кинопленки этого фильма.

После войны отец продолжил воинскую службу в Одесском военном округе. Здесь родились мы с сестрой, а папа уехал в Ленинград на учебу в Высшую офицерскую артиллерийскую ордена Ленина Краснознаменную школу. Затем, уже в звании майора, служил в Германии. Вскоре и мы с мамой перебрались к нему. Здесь родился мой младший брат, и мы несколько лет всей семьей жили в ГДР. Однако тяжелые фронтовые ранения отца не позволяли ему продолжать кадровую военную службу. Он ушел в отставку.

Для постоянного места жительства выбрал Елец. Здесь жили его фронтовые друзья, тут формировалась родная 220-я стрелковая дивизия. Да и город нам всем приглянулся своей старинной красотой, тишиной и спокойствием.

Папа построил дом, посадил сад, вырастил детей, мечтал увидеть повзрослевшими внуков. Он ушел из жизни на 62-м году, 7 ноября 1981 года. Причиной смерти стал маленький осколок мины, оставшийся у него в легком после тяжелого ранения под Ржевом. Вот так через много лет эхо войны оборвало жизнь моего отца. Но память о нем бережно хранится в наших сердцах.

Л. ЛУТОВИНОВА,

дочь ветерана Великой Отечественной войны.

В. С. ОВЧИННИКОВ.

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