Хотя и умолкли горны, движение живет

Л. ЛУТОВИНОВА,

ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения

Старшее поколение вспоминает 19 мая как яркий детский праздник, расцвеченный алыми полотнищами пионерских знамен и галстуков, наполненный звуками горнов и барабанов.

Участники памятной встречи в честь 90-летия елецкой пионерии.

В ту пору руководство пионерским движением в школах осуществляли старшие вожатые. Многие из них отдавали свои сердца детям и любимой работе. В их числе Раиса Рюмина, Раиса Крюкова, Алла Орлова, Ольга Недопекина, Таисия Краснова, Ольга Скворцова, Нина Сидорова, Валентина Ефанова, Татьяна Исаева, Людмила Старосельцева и многие другие.

Пионерия — это эпоха в истории детского движения нашей Родины. В трудные 90-е, когда страна переживала смутные времена развала и отрицания прежних идеалов, 10-й слет пионеров в Артеке принял решение о прекращении деятельности организации как всесоюзной и массовой. Тогда делегаты отказались и от политической направленности этого общественного движения, проголосовав за его деполитизацию, а также за создание иных детских организаций, союзов, объединений вне политики государства.

В декабре 1990 года был создан союз детских и пионерских организаций «Радуга». Он взял за основу своей деятельности лучшие формы и методы советской пионерии, ведь ее идеи служили добру и патриотизму. Сегодня в Ельца в при городском Доме пионеров и школьников есть первичное отделение Российского движения школьников (РДШ), работающее по четырем направлениям: информационно-медийному, военно-патриотическому, гражданской активности, а также личностного развития. В каждой местной школе работает куратор РДШ и актив. Ребята посещают ветеранов, поздравляют их с праздниками, оказывают старикам посильную помощь в быту, наводят порядок у памятников и воинских захоронений, мемориалов, а также возле своих учебных заведений. Многие активисты РДШ сдают нормативы ГТО (сейчас это делается дистанционно), участвуют в соревнованиях, конкурсах, выставках. А осуществляет общее руководство детским первичным отделением Российского движения школьников в Ельце талантливый педагог, опытный методист Дома пионеров и школьников Светлана Викторовна Боева.

Запомнилось, как в честь 90-летия пионерии Ельца (2013 год) в Комсомольском сквере у памятника юным героям-ельчанам прошел большой праздник, посвященный этой дате. Здесь еще в 1983 году была установлена стела и замурована земля, привезенная с мест захоронения юных героев-ельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Тогда в 2013-м было зачитано письмо пионеров советских лет к последующим поколениям. В свою очередь представители современной молодежи, празднуя 90-летие пионерии, обратились к тем, кто придет им на смену.