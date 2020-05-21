Стриха Иван Яковлевич

Наш папа родился в селе Базавлук Апостоловского района Днепропетровской области. Закончил Куйбышевское пехотное училище и с 1 августа 1941года командовал взводом минометной батареи в 1018-м стрелковом полку 269-й стрелковой дивизии. Боевое крещение принял 5 августа 1941 года у деревни Котовка Почепского района Брянской области. Участвовал в обороне Ельца. Доводилось отцу драться в полном окружении, когда ценился каждый патрон.

Зимой 1942 года лейтенант Стриха передавал свой боевой опыт в елецких Красных казармах двум сотням новобранцев, с которыми принял бой 23 февраля под городом Плавском, что в Тульской области, в должности командира минометной батареи.

Чего только не пришлось пережить ему на фронте… Отец был трижды ранен, получил контузию, горел, но каждый раз после излечения возвращался в строй. В ноябре 1944-го папу ошибочно внесли в список безвозвратных потерь, как скончавшегося от ран в госпитале, бывало и такое.

За мужество, отвагу, боевое мастерство и умелое руководство подразделениями Иван Яковлевич Стриха в годы Великой Отечественной войны награжден орденами Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Красного Знамени, а также медалями «За победу над Германией» и «За взятие Кенигсберга».

Гвардии капитан И. Я. Стриха встретил День Победы начальником артиллерии 860-го стрелкового полка. После демобилизации получил высшее образование в Елецком педагогическом институте, работал преподавателем математики, физики и военного дела в старших классах елецких школ № 2, 8, 23 и 95, а также в городских школах рабочей молодежи № 2 и № 3.

Наш отец был человеком без вредных привычек и даже в шестидесятилетнем возрасте 2 — 3 раза в неделю выходил на зарядку и пробегал, как сам говорил, «наркомовские» 4,5 километра, хотя простреленная пулей нога напоминала о войне.

Память о папе вместе с нами хранят три его внучки, внук и две правнучки.

В., С. и Н. СТРИХА,

сыновья и дочь.

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