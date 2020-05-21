Струков Александр Николаевич

Мой отец родился в 1912 году в г. Богородицке Тульской области в семье рабочего, где жил и учился до совершеннолетия. В 1930 году уехал в Ленинград. Сначала работал в торговом порту грузчиком, затем крановщиком. Через три года в числе наиболее грамотных и передовых комсомольцев был направлен на обучение в школу буровых мастеров при Ленинградском геологоразведочном тресте. Где только не побывала его буровая установка! А. Н. Струков изучал грунт под северным небом в Апатитах, проводил изыскания в том месте, где позднее пролегла трасса Беломоро-Балтийского канала. Параллельно, без отрыва от работы, окончил школу шоферов и с 1935 года был водителем.

В 1937 году отца призвали в ряды Красной Армии. Службу он прошел, занимая должность старшего бригадира по ремонту автомашин. В 1939 году принимал участие в финской кампании. Затем закончил Ленинградское автомобильное училище и в мае 1941 года получил воинское звание лейтенанта.

С первого дня Великой Отечественной войны Александр Николаевич воевал на фронтах: Западном, Степном, Карельском, Белорусском. За это время прошел путь от должности командира роты по технической части до помощника командира дивизии по технической части.

Отец участвовал в освобождении Польши и Германии. Был дважды ранен. Награжден орденами Красной Звезды (1944 г.) и Отечественной войны II степени (1945 г.), а также медалями «За оборону Советского Заполярья», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» и многими юбилейными. Демобилизовался из Вооруженных Сил в августе 1946 года в звании гвардии капитана. По комсомольской путевке уехал на освоение целинных земель в Казахстан. Там и познакомился со своей будущей женой Ираидой Карповной, которая в период Великой Отечественной войны сдавала кровь для раненых бойцов и офицеров, ударно работала в тылу, за что удостоена звания «Почетный донор» и медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Там, в Казахстане, родились их дети.

В 1953 году наша семья переехала в Елец. Здесь отец работал в автобазе, в аргамаченском карьере, а в 1963 году пришел на открывшийся завод «Эльта», где освоил новую для себя специальность «Машинист компрессорных установок высокого давления». Неоднократно портрет А. Н. Струкова помещался на заводскую Доску почета, он имел медаль «Ветеран труда». Папа ушел из жизни в 1984 году.

Мы, его дети, а также внуки и правнуки, гордимся своим отцом и дедом, который достойно прошел через все испытания, доставшиеся поколению военных и послевоенных лет.

Н. СТРУКОВ,

сын.

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