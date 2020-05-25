Любимое дело Адели Кушнирук

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

Индивидуальный предприниматель Аделия Алексеевна Кушнирук признана абсолютным победителем общегородского конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Ельца, а также по итогам 2019 года в номинации «Бизнес года в сфере производства/строительства».

Слойщик Татьяна Рябцева с продукцией.





Ждем за продукцией! Слева направо: кондитер Ирина Миленина, Аделия Кушнирук, пекарь Лятафат Эминова.

Попали

в десятку

Свое предприятие малого бизнеса Аделия Кушнирук открыла почти три года назад. Тогда вместе с мужем они долго ломали головы, чем занять свободное помещение в магазине «Солнышко», что в седьмом микрорайоне, где вел бизнес супруг. Перебрали много вариантов и в итоге решили: лучше выпечки хлеба ничего быть не может…

И попали, что называется, в десяточку: маркетологи утверждают, что запах свежеиспеченного хлеба значительно повышает уровень покупок торговой точки. Недаром известные сети как в стране, так и за рубежом стараются на первых этажах своих комплексов и суперунивермагов размещать мини-пекарни и кулинарии, чтобы вкусные ароматные запахи встречали покупателя прямо на пороге, а там, глядишь, до прилавка недалеко. Даже если супруги-предприниматели в то время и не знали о такой хитрости, тем не менее построили свой семейный бизнес точно по науке: в магазине мужа продаются хлебобулочные изделия, произведенные на малом предприятии супруги. И пусть у них не мегацентр, но вкусный запах щекочет ноздри поситителей уже у дверей торговой точки.



Было 50 —

стало 200

Если в первый год своей деятельности пекарня «Хлебные традиции» выпекала более 50 разновидностей хлеба, батонов, булочек с различными вкусными начинками, багетов, сухариков с наполнителями, то сегодня ассортимент превышает 200 наименований.

Безусловно, пекарня в первую очередь откликается на запросы покупателей: нравятся горожанам багеты, пользуется популярностью отрубной хлеб, есть те, кто предпочитает специальный фитнесс-хлеб или изделия с различными добавками (с семечками, кусочками запеченных овощей). Охотно раскупаются сладкие плюшки, ватрушки, различные булочки для детей. К ним теперь добавились «ленивая» пицца, лаваши, эчпочмаки (это такие пирожки с очень вкусной начинкой из вареного картофеля и мяса говядины), а еще штрудели, пирожки, со свежими ягодами и фруктами, яйцом и рисом, ром-бабы, осетинские пироги, курники, кондитерские изделия: пироги, торты, пирожные, рулеты с разнообразной начинкой — в общем, от одного только перечисления того, что освоили за три года в здешней пекарне и предлагают горожанам, слюнки бегут…

При этом очень важно, что предприниматель использует традиционную технологию без всяких усилителей вкуса и химических добавок, продляющих жизнь хлеба и другой мучной продукции до бесконечности. Предприятие малого бизнеса сотрудничает с липецкой оптовой компанией «Основы вкуса», обеспечивающей ельчан технологиями и необходимыми ингредиентами для производства хлебобулочных и кондитерских изделий. К тому же продукция пекарни сертифицирована и прошла необходимые лабораторные испытания.



Один плюс два

Помимо магазина «Солнышко», пекарня «Хлебные традиции» в прошлом году открыло еще одну торговую точку в засосенской части города. Почему именно там, на другом конце города?

— В нашу пекарню в 7-м микрорайоне часто приезжали горожане как раз из Засосны, — рассказывает Аделия Алексеевна. — Особенно по выходным, когда работал вещевой рынок «Дионис», и сетовали на то, что у них нет подобного производства. Появились даже постоянные клиенты, заказывавшие ту или иную продукцию и специально приезавшие за ней в «Солнышко». Поэтому когда решили расширяться, сразу определились: новая точка будет за рекой Сосной.

Кстати сказать, летом этого года Кушнирук планирует открыть еще одну пекарню в микрорайоне Александровском. Все три предприятия вскоре изменят название на «Хлебные обычаи». Дело в том, что Аделия Алексеевна официально зарегистрировала этот бренд и соответствующий товарный знак, поэтому в скором времени поменяется и логотип предприятия, и его вывески. Впрочем, неизменным останется главное — широкий ассортимент, отличное качество, с которым здесь готовят хлеб, булки, торты, пирожки и другую пользующуюся спросом продукцию.



Истоки побед

За три года пекарня «Хлебные традиции» (будем пока называть ее по-старому) и ее руководитель уже успели отличиться в профессиональных состязаниях. Кушнирук побеждала в региональном этапе всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России — 2018» в номинации «Производство». Теперь вот стала абсолютной чемпионкой в городском конкурсе. Это удается потому, что ей самой нравится производство хлеба, ведь это один из самых важных продуктов, без которого трудно обойтись. Получается, что дело Аделии — очень нужное людям. Она заботится о том, чтобы на их столе всегда была вкусная, ароматная, а, главное, полезная продукция, которая радует глаз, утоляет аппетит и поднимает настроение.

Конечно же, расширение бизнеса — дело хлопотное и затратное. Поэтому Кушнирук использует меры государственной поддержки. К примеру, при открытии первой пекарни она брала субсидию на развитие бизнеса: ей было возвращено 300 тысяч рублей, затраченных на покупку оборудования. На обустройство второй точки Аделия Алексеевна воспользовалась микрозаймом Липецкого областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Вероятно, она снова обратится за помощью к государству при открытии пекарни в микрорайоне Александровском.

— Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с коронавирусом и самоизоляции населения, мы выстояли, — говорит А. А. Кушнирук, — сохранили рабочие места (их у нас 12). По-иному и быть не могло — ведь Аделия занимается не простым делом, а любимым — хлебным…