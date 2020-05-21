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Оформить кредит, не выходя из дома: новый сервис на портале Госуслуг

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Россияне смогут воспользоваться услугами банков и страховых компаний без посещения офисов при помощи портала Госуслуг. Соответствующий сервис был запущен Центробанком и Минкомсвязью, сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Банк России запустили в промышленную эксплуатацию сервис, который позволит гражданам через личный кабинет Единого портала госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов.

Через новый сервис финансовые организации могут получать необходимые сведения, хранящиеся в различных базах данных, таких как ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и другие. Таким образом будет реализовано дистанционное взаимодействие клиентов и банков без необходимости дополнительного предоставления документов. В ЦБ отмечают, что получить такую информацию можно только с согласия клиента, которое хранится в Едином реестре цифровых согласий.

На текущий момент в проекте принимают участие 20 банков и четыре страховые компании. Причем клиенты шести банков уже могут через сервис в личном кабинете на Едином портале госуслуг заполнить анкету на дистанционное предоставление кредита онлайн. В свою очередь страховые компании пока тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и КАСКО через этот сервис.

Как отметили в ЦБ, реализация данного проекта является важным шагом на пути к цифровизации государственных и финансовых услуг. Сервис позволит россиянам удобно и безопасно получить банковские и страховые услуги онлайн, что особенно важно в условиях самоизоляции.

По информации Минкомсвязи, данный механизм передачи цифровых документов из государственных источников коммерческим организациям с согласия гражданина в ближайшее время будет расширен на самые разные направления российской экономики.

В ЦБ отмечают, что в перспективе проект будет расширен на все кредитные и микрофинансовые организации, а также дополнен новыми сведениями. В частности, о доходах граждан из информационных систем ФНС и Минтруда России, а также сведениями из бюро кредитных историй.

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