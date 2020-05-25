Теряев Виктор Георгиевич

Мой папа Виктор Георгиевич Теряев ушел на фронт добровольцем в мае 1943 года, а 26 июня ему исполнилось 17 лет. Был стрелком в пехоте, затем прошел обучение и служил радиотелеграфистом в артиллерийском полку. А с мая 1944 года — шофером, подвозил снаряды на передовую.

Во время одного из обстрелов был контужен, награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

Г. АНОХИНА,

дочь.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#