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Бессмертный полк

Теряев Виктор Георгиевич

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Мой папа Виктор Георгиевич Теряев ушел на фронт добровольцем в мае 1943 года, а 26 июня ему исполнилось 17 лет. Был стрелком в пехоте, затем прошел обучение и служил радиотелеграфистом в артиллерийском полку. А с мая 1944 года — шофером, подвозил снаряды на передовую.
Во время одного из обстрелов был контужен, награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».
Г. АНОХИНА,
дочь.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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