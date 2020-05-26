Тюленев Сергей Павлович

Мое раннее воспоминание: лето, зной, солнце. Я сижу у папы на плечах, мы идем по пыльной дороге и громко поем: «Путь далек у нас с тобою, веселей, солдат, гляди!».

Мой папа, Сергей Павлович Тюленев, 1925 года рождения, — инвалид войны, награжденн двумя орденами Великой Отечественной войны и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», отец троих детей, дед и прадед, православный и коммунист, учитель и настоящий солдат.

Ушел на фронт добровольцем в 17 лет. Воевал всего один год, был тяжело ранен в Польше.

Помню мамино: «Оля, разбуди отца, опять в атаку идет!». Захожу в спальню, слышу: «Ура, ребята! Вперед! Ура!». Не помню, чтобы «За Сталина» или что-то другое. Помню только одно: «Ребята, вперед!».

До революции семья Тюленевых не была бедной. Пять сыновей родилось у деда, и каждому он купил дом, землю под сады, огороды. Увы, ничего не сохранилось. Все были репрессированы: кто «кулак», кто «враг народа», кто «белый офицер». После раскулачивания в родительском доме моего отца поселили цыганский табор. Но все равно во время войны папа перед боем напишет заявление в партию: «Прошу считать меня коммунистом!».

И воевал он отважно. Бой, потом отдых, пополнение рядов и снова в пекло. Однополчан после войны у него почти не было — погибли на фронте.

Живы папины воспоминания. Он не смог забыть свой первый бой, первую рукопашную схватку и старшину, мужика лет сорока, который успел прикладом прибить идущего на негофашиста, а затем заколоть штыком бросившегося на папу немца. Помнил, как сидел в окопе под вражеским танком и вылез живой, а потом еще и танк подбил. Как после боя тряслись руки перед первой сигаретной затяжкой. И как смеялись, приняв боевые сто грамм, — просто радовались тому, что живы. Как в госпитале мечтал дожить хотя бы до 40 лет. Как отражали где-то под Гомелем с другом и земляком Ленькой Суворовым танковую атаку. Ленька остался в белорусской земле навсегда. В 70-е годы папа нашел мать друга и рассказал ей о гибели сына-героя.

А еще отец всегда поднимал рюмочку за девочку-медсестру, которая вытащила его, полуживого, на себе. В бою снайперская пуля прошла в нескольких миллиметрах от сердца, попала в легкое и в нем осталась. Ему было всего 18 лет!

Потом был длинный путь в санитарном эшелоне, бред от жара, спасительные инъекции промедола, от которого боль ненадолго утихала. Хирурги ломали ребра, чтобы извлечь пулю, раны гноились и воспалялись. Кстати, недомогание он чувствовал потом еще несколько десятилетий. Однажды, когда место ранения воспалилось и пришлось делать операцию, врачи извлекли из папиного тела кусочек солдатской гимнастерки. Он-то и не давал покоя воину…

День Победы отец встретил на больничной койке. После войны у него было много работы, учеба, семья. Запомнился мне замечательным педагогом и человвеком.

О. ТЮЛЕНЕВА,

дочь

(С.-Петербург).

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