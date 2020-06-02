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Бессмертный полк

Федоринин Николай Петрович

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В годы Великой Отечественной войны наш прадед (1924 г. р.) служил командиром отделения связи. Он был призван в армию Елецким РВК. С 1943 года — член ВКП(б). Н. П. Федоринин воевал с 1942 года на Брянском, Центральном и Белорусском фронтах, с боями прошел войну и встретил победу в Берлине. За проявленный в боях героизм получил ордена Славы 2-й и 3-й степеней, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и медали: «За отвагу», «За взятие Берлина». Участвовал в крупных сражениях, включая Курскую дугу, штурмовал Варшаву и Берлин.
В одном из наградных листов изложен подвиг 20-летнего парня:
«За то, что в боях при прорыве обороны противника в районе города Тлущ (Польша) 18.08.1944 г. сумел организовать надежную телефонную связь командира дивизиона передовым наблюдательным пунктом. И лично показывая пример отваги другим, под огнем противника было исправлено 10 порывов. Во время отражения контратаки противника Федоринин находился на линии, показывая пример своим связистам, и в этом бою, рискуя жизнью, Федоринин восстановил еще 8 порывов под огнем противника. Связь была восстановлена, и огонь был своевременно открыт, вражеская контратака была отбита».
После войны прадед до пенсии трудился в строительной организации. Умер в январе 1988 г. Он навсегда останется примером мужества и стойкости. Память о нем в наших семьях будет переходить из поколения в поколение.
А. БУГАЕВА, Н. БОЕВ,
правнуки

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