Страшное время — война. Но даже она не в силах победить любовь. Наперекор всем её ужасам два человека полюбили друг друга, и отступила смерть. Именно это и произошло с моими бабушкой и дедушкой.

Мой дедушка, Федоров Николай Сергеевич,1910 года рождения, офицер, окончивший Киевское военное училище связи. Войну встретил в звании майора в должности начальника связи авиаполка.

Линии связи — это настоящие “нервы войны”. Под жестокими бомбёжками, артобстрелами военные связисты сумели протянуть их до самого Берлина. Победа была обеспечена и ценой их невероятных усилий и потерь.

Моя бабушка, Меркулова Анна Кузьминична, 1921 года рождения, в первые дни войны добровольцем пошла на фронт. После окончания школы связистов она попала под командование моего дедушки, тогда — молодого майора Федорова. Ответственная, исполнительная и ,конечно, симпатичная девушка тронула сердце строго майора. Не заметил он, как влюбился.

Чувство, которое родилось в такое тяжелое и жестокое время, и они пронесли его на всю жизнь. После перенесенных тягот войны, дедушка перестал ходить, Но до конца его дней верной помощницей оставалась любимая Аннушка. Сорок четыре года прожили они вместе. Для своих детей, трех сыновей и дочери, для нас, их внуков, для правнуков их отношения навсегда останутся примером искренней любви и настоящей преданности.

И. Гадюкова,

Внучка.

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