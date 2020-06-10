Чучунов Сергей Егорович

Мой дедушка родился 7 октября 1921 года в деревне Васильевка Краснинского района ныне Липецкой области. Военную службу проходил с 14 ноября 1941-го по 14 апреля 1949 года.

Первоначальную военную подготовку проходил в учебном батальоне третьей бригады внутренних войск НКВД СССР. С апреля 1942 года дедушку направили в состав 169-го стрелкового полка, который воевал на Северном Кавказе.

Вместе с мирными жителями солдаты возводили здесь оборонительные сооружения, по приказу командования ставили минные поля. Позже эти меры не позволили фашистам прорвать оборону Красной Армии. Несмотря на ожесточенный натиск врага, наши воины, в числе которых был и С. Е. Чучунов, сдержали гитлеровцев. А затем дедушкин полк получил приказ идти в наступление, после которого началось массовое изгнание фашистов с территории Северного Кавказа, Кабардино-Балкарии, Чечни, Кубани.

После войны дедушкина часть выполняла правительственные спецзадания, например, боролась против литовского националистического подполья в Прибалтике.

Сергей Егорович Чучунов награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Умер он в сентябре 2012 года, но в нашей семье свято хранят и чтят память о нем.

Н. ЧУКАНОВА,

внучка.

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