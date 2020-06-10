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Бессмертный полк

Чистяков Семен Павлович

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Мой дед родился в 1909 году в деревне Дмитриевка Елецкого района тогда еще Орловской области. В 1939 г. был призван в армию елецким военкоматом, прошел Советско-финскую войну (1939 — 1940 гг.). Когда началась Великая Отечественная, дед с первых дней воевал в 169-й стрелковой Рогачевской Краснознаменной дивизии в звании старшего лейтенанта, был командиром 2-й стрелковой роты 556-го стрелкового полка. В 1942 году получил тяжелое ранение.
В Центральном архиве министерства обороны о подвиге моего деда сохранена следующая запись: «14.01.1945 г. в бою при прорыве обороны противника в районе Глажебо-Виты Варшавского воеводства тов. Чистяков показал себя бесстрашным, смелым, находчивым командиром, умеющим правильно руководить ротой в бою. Его рота первая ворвалась в траншею противника, уничтожила три пулемета и более 20 солдат и офицеров противника, чем дала возможность другим ротам с наименьшими потерями выполнить поставленную задачу. При овладении вторыми и третьими траншеями противник, стараясь задержать наступление наших подразделений, перешел в контратаку. Бойцы, воодушевленные личным примером своего командира, подпускали противника на близкое расстояние и в упор расстреливали гитлеровцев. Не выдержав такого удара, противник, бросая раненых и убитых, отошел назад. В этом бою рота тов. Чистякова уничтожила до 20 гитлеровцев и 5 офицеров взяла в плен. За мужество, отвагу и умелое руководство ротой в бою тов. Чистяков удостоен правительственной награды — ордена Отечественной войны второй степени».
Жизнь моего деда оборвалась 3 марта 1945 года, когда до Победы оставались считанные дни. В жестоком бою у деревни Петерсвальде, что в Восточной Пруссии, вражеская пуля сразила отважного командира, который вел в атаку своих солдат. Чистяков Семен Павлович похоронен здесь же, в братской могиле у деревеньки Петерсвальде, вместе с другими павшими бойцами. Он внес личный вклад в Победу нашего народа над фашизмом ценой собственной жизни.
Л. МАКСИМОВА,
внучка.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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