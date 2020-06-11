Щедрин Михаил Васильевич

Мой папа Михаил Васильевич Щедрин родился и вырос в селе Архангельском, отсюда же в 1942 году 17-летним пареньком ушел на фронт. Воевал в составе 143-й стрелковой дивизии. Прошел боевой путь от Ельца до Берлина, начинал служить связистом, а победу встретил командиром минометного расчета.

Связисты и минометчики — всегда на переднем крае, под сильным огнем противника. Но папе посчастливилось: он выжил, хотя, по его рассказам, бои нередко были такими страшными, что все вокруг превращалось в кромешный ад — заживо горели люди, пылали танки, орудия…

Папа был награжден орденом Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, многими боевыми медалями. После возвращения домой 47 лет проработал в Ельце на одном из предприятий железнодорожного транспорта, в его трудовой книжке — свыше 80 благодарностей. Михаил Васильевич много встречался со школьниками, рассказывал о своей боевой и трудовой биографии. Умер папа, немного не дожив до своего 89-летия.

Г. БАБЕНКОВА,

дочь.

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