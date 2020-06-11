Щедрин Алексей Григорьевич

Мой дед родился в 1909 году в с. Рябинки Елецкого района в семье крестьян. Трудился в колхозе. В 1935 году женился на моей бабушке Марии Петровне. В сентябре 1939 г. призван в армию на советско-финскую войну. Дома остались жена и сын Николай, а через 2 дня после его ухода на свет появилась моя мама Зинаида. Дед не думал, что разлука с семьей будет долгой. Но началась Великая Отечественная война.

Дедушка служил в 83-м стрелковом полку в батальоне связи. Участвовал в Сталинградской битве. Под шквальным огнем восстанавливал связь между командными пунктами. Был несколько раз ранен. В декабре 1942 года его наградили медалью «За оборону Сталинграда» и объявили благодарность от Верховного Главнокомандующего.

В свободное время между боями Алексей Григорьевич писал письма домой. Часто делал приписку в конце посланий: «Маруся, если будут подходить фашисты, бросай все, бери детей и уходи в лес». Только после войны родные узнали, что освобождая занятые территории, дед нередко видел убитых женщин и детей. Отсюда и тревога за судьбу родных.

Победу дед встретил в Венгрии. Затем работал на восстановлении разрушенных городов. Домой вернулся в декабре 1946 г.

В семье бережно хранятся справки о ранениях, военный билет, фотографии с фронта, удостоверения и медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией».

Умер дедушка в 1969 году. Он был отзывчивым, добрым и справедливым человеком. Память о нем мы храним, передавая из поколения в поколение.

Е. ЧУКАРДИНА,

внучка.

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