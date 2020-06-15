Почтили память композитора

Маруся БЫКОВА

На прошлой неделе отметили 107-ю годовщину со дня рождения нашего знаменитого земляка, талантливого композитора, педагога, общественного деятеля, Героя Социалистического Труда Т. Н. Хренникова.

По этому случаю во дворе дома-музея маэстро прошла церемония возложения цветов на могилу Тихона Николаевича.

Слова благодарности, почтения в честь выдающегося земляка произнесли глава Ельца Е. В. Боровских, председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов, ректор ЕГУ им. И. А. Бунина, профессор Е. Н. Герасимова, директор Елецкого государственного колледжа искусств им. Т. Н. Хренникова В. Ю. Бабайцева и заведующая домом-музеем композитора И. Н. Сергеева.

Традиционно в день рождения Тихона Николаевича прошли различные акции, в том числе и чествование одаренных детей «Зажги свою звезду». В этом году в связи с пандемией и запретом на проведение массовых мероприятий награждение прошло в удаленном формате.

Благодарственными письмами отметили победителей конкурсов и фестивалей различных уровней, а также их педагогов и руководителей коллективов.

Среди воспитанников детской школы искусств № 1 отличились Алексей Сыромятов, Артем Глазков, Александра Быкова, Елена Морева, Елизавета Мешкова; детской школы № 2 — Ксения Сиващенко, Макар Попов, Маргарита Илякова, Анастасия Захарова, Ольга Богатикова, Павел Павлов; детской школы № 3 — Николас Каверин, Никита Кривоносов, Владислав Тетель, Ярослав Евграфов, Анастасия Атаманова, Анастасия Сысоева, Кристина Дедяева, Евгения Кашина; детской школы искусств им. Л. С. Соколовой — Василий Кислых, Полина Грачева, Мелания Максимихина, Алексей Котов, Анастасия Ждаморова, Ульяна Лыкова, Екатерина Дедова; городского Дворца культуры — Арина Быкова, Ника Пшеничникова, Ульяна Лаврищева, Евгений Розенталь, Ксения Деева, Алена Лебедева, Владимир Васин, Арина Гуднева, Маргарита Щербатых, Анжелика Вобликова, Маргарита Филатова, Ульяна Аксенова, Сафина Юносова, Вероника Щепелева; дома культуры железнодорожников — Алена Антонова, Савва Булавин, Алина Скуридина, Екатерина Говорова, Юлия Шеламова, София Левадная, Максим Потапов, Егор Климов, Надежда Панкова, Елизавета Бутова, Софья Егорова, Софья Клевцова, Полина Ушакова, Вероника Панина, Александра Насонова.