Если был контакт с COVID-19

— У меня был карантинный больничный лист на 16 дней в связи с контактом с человеком, у которого подтвердился диагноз COVID-19. Оплатят ли мне такой листок?

Виктор ЕРЕМИН,

ул. Костенко.

На вопрос читателя отвечает ведущий специалист группы по связям с общественностью Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования РФ Алина БОЛЬНЫХ:

— В соответствии с порядком выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Минздрава РФ, при временном отстранении от работы граждан, контактировавших с инфекционными больными, или граждан, выявленных как бактерионосители, листок нетрудоспособности выдается врачом-инфекционистом, а в случае его отсутствия — лечащим врачом. Продолжительность отстранения от работы определяется утвержденными сроками изоляции лиц, перенесших инфекционные заболевания и соприкасавшихся с ними.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 период карантина при контакте с больным COVID-19 устанавливается на 14 календарных дней. Соответственно, если листок нетрудоспособности оформлен на большее количество дней, то он оформлен с нарушением порядка и требует замены на дубликат в медицинской организации, выдавшей данный листок нетрудоспособности.