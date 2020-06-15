Приговорили к двухмиллионному штрафу

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Гендиректор ООО «Елецспецстрой» признан судом виновным в «даче взятки должностному лицу в особо крупном размере» — он обвинялся в передаче 3 миллионов рублей коммерческому директору ОЭЗ «Липецк».

По информации пресс-службы СУ СК России по Липецкой области, это событие произошло 19 августа прошлого года. Денежное вознаграждение предназначалось коммерческому директору ОЭЗ за подписание актов приемки автодороги на территории экономзоны в Елецком районе, построенной с нарушениями условий договора, и ускорение сроков оплаты. Узнав о замене подрядчиком стройматериалов, заказчик усомнился в качестве асфальтового покрытия и планировал провести соответствующую экспертизу. По ее результатам, в случае выявления недостатков, за строительные работы могли и не заплатить, более того, генподрядчику пришлось бы переделывать объект за свой счет.

При передаче денег взяткодатель был задержан сотрудниками регионального Управления ФСБ России.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении коррупционного преступления фигурант признал и раскаялся в содеянном. Кроме того, его вина подтверждается собранными следствием доказательствами.