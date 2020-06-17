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Экономика

Как работает Система быстрых платежей

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По данным Банка России, общие показатели работы Системы быстрых платежей достигли 16 миллионов операций, а их объем составил 135 миллиардов рублей. Несмотря на то, что с каждым днем все больше граждан подключаются к СБП, вопросов до сих пор поступает немало. На самые частые из них отвечает заведующий сектором платежных систем и расчетов Липецкого отделения Банка России Галина Бысова.

Как работает СБП и чем отличается от других межбанковских переводов?

Система быстрых платежей позволяет переводить деньги не только в пределах одного банка и не только с карт, а с любого счета на счет в любом банке – участнике системы. При этом не используется длинный номер счета, код, пароль, реквизиты карты – для перевода достаточно номера телефона. Доступ к системе возможен со смартфона, планшета или компьютера через мобильное приложение или сайт банка-участника СБП.

Перед тем как сделать перевод, нужно убедиться, что оба банка подключены к Системе быстрых платежей: список банков-участников размещен на сайте sbp.nspk.ru.

В мобильном приложении или на сайте банка нужно выбрать в меню функцию перевода через СБП. Затем набрать вручную или найти в списке контактов номер мобильного телефона получателя, указать сумму перевода. После этого на экране появится обозначенная сумма перевода, имя, отчество и первая буква фамилии получателя, а также размер комиссии. Обязательно нужно тщательно проверить правильность данных для перевода. И только затем подтвердить перевод. В течение нескольких секунд деньги поступят на счет получателя, а отправитель получит уведомление о списании средств.

Отличие Системы быстрых платежей от других систем в том, что списание средств со счета и зачисление на счет происходят мгновенно, сервис работает в круглосуточном режиме. Для перевода через СБП нужно знать лишь номер мобильного телефона человека, которому вы хотите отправить деньги. Безопасность таких платежей обеспечивают не только банки-участники, но и Банк России и Национальная система платежных карт.

Какие банки подключены к системе?

В настоящий момент к Системе быстрых платежей подключились 65 банков. Их актуальный список размещен на сайте Национальной системы платежных карт. Там же опубликованы рекомендации, как делать переводы в мобильных приложениях различных банков.

Взымается ли с физлиц комиссия за переводы? Если да, то в каком размере?

Физическим лицам можно пересылать бесплатно до 100 тысяч рублей в месяц. Если сумма перечислений выше этого лимита, банки вправе брать до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей. Такие тарифы Банк России установил с 1 мая 2020 года.

Сколько денег можно перевести за один раз?

Максимальная сумма денежного перевода – 600 тысяч рублей, минимальная – не ограничена. Но у банков могут быть свои лимиты. Лучше заранее поинтересоваться в своем банке о существующих ограничениях.

Можно ли с помощью СБП сделать перевод юрлицу или ИП?

Такая возможность есть. В Системе быстрых платежей можно совершать переводы не только между счетами граждан, но и оплачивать товары и услуги, в том числе с использованием QR-кодов.

В перспективе запланирован запуск сервиса по оплате услуг ЖКХ через Систему быстрых платежей. Оплату комиссии возьмет на себя коммунальное предприятие.

Если у человека несколько счетов в банке, с какого из них деньги будут списаны? И как это происходит у получателя перевода?

Счет, с которого человек хочет сделать перевод, необходимо выбрать в мобильном приложении в момент осуществления операции. Зачисление денежных средств может проходить по правилам, установленным банком. Это можно уточнить, обратившись дистанционно в службу поддержки клиентов кредитной организации. Идти в банк в современных сложившихся условиях необязательно.

Можно ли отменить перевод, сделанный по ошибке?

Отозвать перевод по номеру телефона нельзя. Деньги зачисляются получателю в течение нескольких секунд. Поэтому важно перед отправкой платежа внимательно проверить номер телефона и имя получателя, а также сумму перевода. Если вы по ошибке отправили не ту сумму или не на тот номер, то сможете вернуть деньги только с согласия получателя и его банка. Для этого придется обратиться в свой банк и уточнить порядок действий в подобных ситуациях.

Что делать, если мошенники завладели деньгами в процессе перевода?

Система быстрых платежей надежно защищена от мошенников, тем не менее нельзя забывать о правилах кибербезопасности. Злоумышленники постоянно изобретают новые способы кражи денег со счетов. Часто им удается выманить секретную информацию у клиентов банков с помощью различных психологических уловок.

Никому нельзя сообщать данные карты: ее номер, срок действия, PIN-код и код, указанный на обратной стороне карты, а также логин и пароли для доступа в онлайн-банк, пароли из СМС. Предоставив эти сведения, вы можете навсегда лишиться своих средств.

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