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Экономика

«Елецкие кружева» — в числе ста лучших предприятий России!

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Татьяна ЩЕРБАТЫХ

ООО фабрика НХП «Елецкие кружева» вошло в число «100 лучших предприятий и организаций России — 2020».

Этот всероссийский конкурс проводится с 2011 года по инициативе международного форума «Инновации и развитие» и призван способствовать экономической стабильности, деловой репутации, качеству выпускаемой продукции и оказываемых услуг предприятий всех отраслей промышленности, а также медицины и образования. Предприятия, вошедшие в число 100 лучших, имеют право в течение года использовать логотип конкурса в своих рекламных целях.
Коллектив фабрики получил высокую оценку в номинации «Лучшее предприятие легкой промышленности». Награда вполне заслуженная: елецкие кружева сегодня знают в 69 регионах России, их приобретают в Москве и С.-Петербурге. Выполненные по индивидуальным заказам эксклюзивные изделия елецкой марки разъезжаются буквально по всему миру. Фабрика успешно и продуктивно сотрудничает со многими известными модельерами и дизайнерами страны, в том числе с историком моды, ведущим телепрограммы «Модный приговор» А. Васильевым.

Модель Екатерина Трунина
демонстрирует продукцию
ручной работы ООО НХП фабрика
«Елецкие кружева».


На предприятии изготавливается более 5 тысяч различных изделий ручного и машинного кружева в год.
Победа в престижном конкурсе не единственное достижение наших кружевниц. Пришло известие о золотых наградах в состязании профессионалов «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». Оно проводилось в Москве в рамках национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий. Ельчане представили образцы постельного и столового белья, а также изделия ручного и машинного кружева, которые высоко оценили специалисты, отметив качество елецкой продукции.
Сегодня коллектив фабрики работает над новыми моделями летнего сезона, а также активно занят подготовкой элитной, эксклюзивной коллекции. Дело в том, что вместе со своим новым партнером — коллективом завода Гусь-Хрустальный — ельчане готовят открытие в Москве на Ленинском проспекте модного бутика, где в рамках коллекции «Приданое маркизы 1801 года» будет представлена продукция обоих предприятий. Ельчане шьют эксклюзивные блузки-рубашки, нижнее белье, а также комплекты столовых принадлежностей для этого проекта.

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