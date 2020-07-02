Удивительные истории старых фотографий

Роман ДЕМИН,

roman@kznam.ru

Старые фотографии из семейных альбомов порой хранят немало интересных и неожиданных фактов, а подчас и целые истории. Одну из таких мне рассказал давний знакомый, соратник по работе в комсомоле Андрей Борисович Пемуров.

Выпускники Боринской сельской школы 1953 года: крайний справа Борис Пемуров, в первом ряду (вторая слева направо) Ия Саввина.

Летний ливень

Однажды летом 1987 года Андрей гулял по Ельцу со своей будущей супругой. На улице Мира молодых людей застал сильный ливень, и парочка укрылась от проливного дождя под металлическим крыльцом небольшого частного дома. Через минуту дверь жилища отворилась, на пороге появилась незнакомая бабушка, пригласившая Андрея и его спутницу в свою квартиру переждать непогоду. Радушная хозяйка угостила нежданных гостей чаем с сухарями. Разговорились…

Оказалось, пожилая женщина живет одна, потому и обрадовалась случайным посетителям, есть с кем перемолвиться словом… Пемурову запомнилась светлая, чистенькая комнатка, старинный комод, этажерка и множество фотографий на стене. Особенно его заинтересовала одна из них — большая, включавшая в себя отдельные снимки лиц с фамилией под каждым. Такие обычно делают на выпускной. И точно!



Горбачев среди родственников

Фото запечатлело выпуск юридического факультета МГУ 1955 года. Неожиданно взгляд зацепился за фамилию Горбачев М. С. На фотографии молодой, но все же узнаваемый будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС. Вот так дела!

— А что это у вас Михаил Сергеевич среди родственников делает? — поинтересовался Андрей у хозяйки.

— Так он же с сыном моим учился, — просто, как будто речь шла о самом заурядном деле, отвечала бабушка. — Только мой-то по дипломатической службе пошел. Сейчас за границей, где-то при ООН работает. Он мне говорил, да только я не упомню этих названий мудреных. Последний раз домой года 3 назад приезжал, все-то ему некогда, даже мать проведать недосуг, — горько вздохнув, добавила старушка.



Еще одно фото

Вот так! Кто-то из наших земляков учился с Генсеком и первым Президентом СССР М. С. Горбачевым. Интересный факт, запечатленный в семейном фотоархиве. А ведь в конце 80-х годов прошлого века Михаил Сергеевич имел бешеную популярность, особенно на Западе. Пожалуй, в то время он был самым узнаваемым человеком в мире.

Увы, ни адреса, ни фамилии пожилой женщины, впустившей его переждать дождь, А. Б. Пемуров не запомнил.

Впрочем, это не единственная интересная история, связанная с семейными фото. Вот, например, фотография из семейного архива все того же Андрея Борисовича. Она сделана в 1953 году. На ней запечатлены выпускники Боринской средней школы. Сегодня Боринское — село Липецкого района Липецкой области. На этой фотографии крайний справа отец Андрея Борисовича — Борис Александрович Пемуров. А в первом ряду (вторая слева направо) — одна из известнейших советских актрис кино и театра, народная артистка СССР Ия Саввина.



Будущая артистка Ия Саввина

На фото она вполне узнаваема. Школа только что закончена, причем с золотой медалью, а впереди целая жизнь и головокружительная театральная и кинематографическая карьера.

Ия Сергеевна Саввина родилась в Воронеже в 1936 году. Здесь в мед-институте училась ее мама — Вера Ивановна Кутепова. После Великой Отечественной войны отец Ии к ним не вернулся, потому что на фронте завел новую семью. В 1946 году Веру Ивановну направили работать в Боринскую районную больницу, а ее 10-летняя дочь пошла в четвертый класс здешней школы. Вот как об этом впоследствии вспоминала сама Ия: «…Представьте себе небольшое село, ничем не привлекательное, с какими попало домами. И все же это село было особенным. Там выстроился как-то незаметно небольшой сахарный завод, появилась улочка с заводскими одноэтажными особнячками. Кроме того, выделялись два здания: двухэтажный заводской красавец-клуб, потому что с паркетом, и двухэтажная школа. Так сложилось, что главной из перечисленных достопримечательностей была школа… У нас были хорошие учителя…». О своих педагогах Ия всегда помнила и позже (когда закончила журфак МГУ) написала о них очерк в боринскую газету.

Одноклассник вспоминал

о «звезде»

Кстати сказать, в Боринском Ия впервые увидела кино. «…Раз или два в неделю в клуб привозили трофейные фильмы… Там были и «Тарзан», и «Робин Гуд», и «Любимые арии». Двоечники были лишены зрелища…». Возможно, именно здесь проснулась ее артистическая натура. Отец А. Б. Пемурова вспоминал о своей однокласснице и будущей звезде экрана с добрыми чувствами. По его словам, она была очень симпатичной, контактной, активной девушкой. Отличную учебу умудрялась сочетать с участием в хоре, спортивном, литературном и драматическом кружках. Была комсоргом класса и всегда оставалась простой и компанейской. А еще в ней чувствовались задатки заводилы, лидера.

Закончив сельскую школу, а затем журфак МГУ (в вузе она занималась в драмкружке, позже преобразованном в студенческий театр МГУ), получила первую главную роль в кинофильме «Дама с собачкой», сделавшую ее известной. Ия Саввина умерла в Москве 27 августа 2011 года.

Вот какие интересные истории всплывают при взгляде на, казалось бы, обычные семейные фотографии.