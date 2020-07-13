Когда городов еще не было

Роман ДЕМИН,

roman@kznam.ru

В следующем году древний Елец отметит 875-летие с момента первого упоминания о нем в летописных источниках (Никоновская летопись 1146 год).

В рамках подготовки к этому юбилею мы открываем на страницах «Красного знамени» новую рубрику, материалы которой расскажут о славной истории нашего города, начиная от самых ее истоков.

Представляем вниманию читателей первую из таких публикаций, повествующую о том, что было на месте Ельца задолго до его возникновения и что с той далекой поры остается зримым наследием доисторической эпохи.

Этому животному, отпечатавшемуся в обычном куске известняка, найденном в пойме реки Ельчика, несколько десятков миллионов лет. Существо жило в теплом море, покрывавшем наши края в меловой период.

Скалы на Паженьском городище остались после таяния ледника, который перенес эти глыбы из района Кольского полуострова. Они свидетели Валдайского оледенения, завершившегося примерно 11 тысяч лет назад.

Ельчане ходят по морскому дну

Благодаря научным исследованиям сегодня можно заглянуть далеко в прошлое, чтобы узнать, что было на месте нашего города в очень отдаленные времена.

Например, в середине палеозойской эры (около 400 миллионов лет назад) вся нынешняя Русская равнина (та самая, на которой мы с вами и обитаем) являлась возвышенностью. Однако в девонский период (примерно 330 миллионов лет назад) на месте Ельца плескалось море, населенное моллюсками, рыбами и кораллами. В начале каменноугольного периода (280 миллионов лет назад) климат изменился, и море вновь отступило.

Следующая, мезозойская эра, принесла на здешнюю землю новые перемены. Так, с середины Юрского (примерно 160 миллионов лет назад) и весь Меловой периоды (145 — 65 миллионов лет назад) наши края вновь стали морским дном.

Море было теплым, неглубоким, в нем кишела жизнь. Панцири множества различных моллюсков, обитавших в его водах, впоследствии послужили образованию минерала, хорошо известному каждому ельчанину — это известняк. Когда-то он был мягким илом, осевшим на морское дно. Под воздействием давления воды за миллионы лет эти донные отложения превратились в твердый камень.

Так что, выходит, мы ежедневно ходим по дну доисторического моря. И, между прочим, это бывшая пучина, через миллионы лет оказавшаяся сушей, сегодня вновь медленно опускается (примерно на 2 миллиметра в год) из-за тектонических процессов, происходящих в недрах Земли.

Кто знает, возможно, когда-нибудь, в далеком-далеком будущем, наша малая родина опять скроется под водой.



На месте Ельца были субтропики и арктическая пустыня

Начало кайнозойской эры (около 65 миллионов лет назад) ознаменовалось вымиранием динозавров и вообще исчезновением половины всех видов живых существ на Земле. Но постепенно природа оправилась от катастрофы, вызванной предположительно столкновением Земли с гигантским метеоритом.

Около 20 миллионов лет назад климат опять изменился, причем так, что в наших краях были субтропики, а в районе Воронежа накатывали на берег волны настоящего морского прибоя.

Около двух миллионов лет назад, когда в Африке появился наш далекий предок-гоминид — первый представитель рода Homo Sapiens (человек разумный), территорию между нынешними Окой и Доном покрывал мощный ледник.

Он то таял и уменьшался, то рос и распространялся далеко на юг. Эпохи оледенения сменялись временами потепления. Сегодня даже среди ученых нет единого мнения о том, сколько резких перемен климата было в последние два миллиона лет. Некоторые специалисты полагают, что около 20.

Доподлинно известно, что во времена Донского оледенения (620 — 530 тысяч лет назад) Окско-Донская равнина превратилась в ледяную пустыню, а покрывавший ее ледник гигантским языком (шириной более 400 километров) продвинулся южнее 50 градусов северной широты. Над местом, где в будущем появится Елец, тогда был многокилометровый слой льда, а в благодатном ныне Крыму, на краю ледника, паслись стада северных оленей и мамонтов.



Последнее оледенение

и первопоселенцы здешней земли

И вновь эпохи холода сменялись теплом. Наука вычислила определенные циклы в изменении климата на нашей планете с периодичностью в 100, 44, 23 и 19 тысяч лет.

Последний холодный период (так называемое Валдайское оледенение) начался примерно 70 и закончился 11 тысячелетий назад. Поначалу ледник медленно двигался с севера, с территорий современной Финляндии и Кольского полуострова. А в затем остановился и таял, давая начало большим рекам. Свидетельствами последнего оледенения на елецкой земле остались огромные валуны, выломанные мощным ледником из скал далеко на севере, вмороженные в лед, а затем принесенные к нам за тысячи километров.

После того как ледник растаял, камни, не характерные для здешних мест, остались на елецкой земле. Таковы, например, скалы на Паженьском городище. Для древних людей, пришедших сюда после потепления, подобные гигантские каменные глыбы имели сакральное значение.

О том, что елецкая земля населена людьми с незапамятных времен, красноречиво свидетельствуют находки, сделанные неподалеку (на севере Задонского района) у села Гагарино. Здесь обнаружена стоянка древнего человека времен верхнего палеолита. Ее возраст около 30 тысяч (!) лет. Что соответствует времени последнего — Валдайского оледенения (от 70 до 11 тысячелетий назад).



Что здесь оставили древние люди?

Люди, обитавшие в наших краях в тот суровый период, жили, можно сказать, на краю ледника. Охотились на мамонтов и шерстистых носорогов, костные останки которых найдены в елецкой земле. При этом человек уже умел изготавливать из костей этих животных и камня не только орудия труда, но и другие предметы. Например, человеческие фигурки. Знаменитые «гагаринские венеры» (женские статуэтки) — то ли идолы канувшего в лету культа, то ли первобытные игрушки — классический образец доисторического искусства, вошедший в энциклопедии и учебники по истории всего мира.

Грубые каменные рубила и топоры находили наши современники в окрестностях Ельца, в пойме реки Ельчика. А уже в XXI веке, во время археологических раскопок в самом центре города (Кошкина гора), ученый и археолог из ЕГУ им. И. А. Бунина, профессор Н. А. Тропин, обнаружил кремниевый наконечник копья далекой от современности эпохи.

Встречаются на здешней территории и многочисленные более поздние следы человека. В их числе орудия труда, керамика и украшения бронзового и железного веков.

Еще в 1895 — 1896 годах по заданию Орловской архивной комиссии археологические работы в Елецком уезде проводил ученый П. М. Еременко. В окрестностях села Новоселицкое он обнаружил и раскопал три кургана, захоронения в которых датировал II тысячелетием до нашей эры. Аналогичные курганы экспедиция П. М. Еременко обследовала у сел Воронец, Тербуны, Борки, Замарайки, Яблоново. Некоторые ученые полагают, что эти древние памятники оставили на пути своих миграций едва ли не легендарные арии.



Кто тут жил?

Впрочем, курганы скорее всего относятся к эпохе бронзы (вторая половина II тысячелетия до н. э.) и принадлежат к так называемой абашевской культуре. Ученые полагают, что европеоиды-абашевцы были скотоводами и земледельцами (представителями арийской языковой семьи). У них процветало коневодство, имелись колесницы. В быту использовалась глиняная посуда, орудия из меди, а также костей и камня. Могилы своих родичей абашевцы выкапывали в земле, перекрывали деревом, а впоследствии над захоронениями насыпали общий курган. Под одной такой насыпью могло находиться несколько погребений.

О том, что елецкие окрестности были заселены людьми почти во все культурно-исторические эпохи, красноречиво свидетельствуют и раскопки Лавского городища (окраина современного Ельца), которые два десятилетия подряд проводил профессор ЕГУ им. И. А. Бунина, известный российский археолог Н. А. Тропин. Ученый и его помощники обнаружили здесь свидетельства присутствия человека эпох камня, бронзы, раннего железного века…

Следы людей раннего железного века (вторая половина I тысячелетия до нашей эры) найдены и в самом Ельце на Каменной горе, в районе Знаменского женского монастыря. Одним словом, территория, которую сегодня занимает наш город, а также его окрестности, обжиты людьми с глубокой древности.

За несколько столетий до нашей эры тут, вполне возможно, жили легендарные киммерийцы — одни из древнейших известных народов Восточной Европы. Первые упоминания о них сохранились еще в поэмах Гомера, в VIII веке до н. э. Позже здесь появились скифы и сарматы, оставившие нам в наследство свои топонимы и гидронимы (названия поселений и рек): Усмань, Девица, Дон. Кстати, слова «дон»/«дана»/«тана» значили на языке древних индоариев, не что иное, как река.

В местных густых лесах обитали древние финно-угорские племена. О них, по мнению ученых, эхом напоминают названия: Меча, Телелюй, Мечек. В IV веке нашей эры, здешние края пережили нашествие гуннов, которых сменили обры — древние авары. Впрочем, некоторые историки утверждают: эта благодатная земля вовсе не была проходным двором, а люди, ее населявшие, как раз и становились носителями упомянутых культур и народностей.



Появление славян

Примерно в IX веке в наших краях появились восточные славяне — вятичи.

Наличие в это время славянских поселений в ближайших окрестностях Ельца, а также по берегам многочисленных рек, впадающих в Сосну и Дон, подтверждено археологическими раскопками. Кстати, копать в окрестностях нашего города ученым предстоит еще немало. Ждет своего часа славянское поселение домонгольской эпохи — Паженьское городище, да и в самом Ельце, думается, будет сделано еще много интересных находок.

Примеры тому имеются. Экспедиция профессора Н. А. Тропина летом 2009 года подняла из земли в районе Кошкиной горы фрагменты древнеславянской керамики, датируемые IX веком. Примерно в это же время в наших краях возникают и укрепленные славянские города.

Сохранилась легенды о происхождении некоторых славянских племен. Одна из них повествует о том, что некогда от семейства ляхов (полян) отделились два брата Вятко и Радим. Они-то и стали прародителями родственных племен вятичей и радимичей, которые заняли свою территорию несколько позже других славян. Потомки Вятко (вятичи) расселились в верховьях Оки и Дона.

Впоследствии летописцы описывали их как диких, грубых нравами язычников, наделенных недюжинной физической силой. Русским князьям стоило немалых усилий взять под контроль этот народ и его земли. Причем, долгое время не всякий князь с дружиной отваживался, как говорят летописи, «проходить сквозь вятич». Характеризуя это воинственное племя, летописец Нестор в XII веке называет его представителей «погаными, не ведающими закона Божия, но творящими себе закон». Такая неприязнь писца-монаха вполне понятна: вятичи долгое время оставались язычниками.