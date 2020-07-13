Поделитесь тем, что сделали своими руками

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Оригинальные бутылки.

Садовый домик.

Рукоделие как таинство

Наша выставка набирает обороты! Сегодня мы рассказываем об увлечениях и творчестве ельчанки Татьяны Павловны Швековой. Ее невестка Ольга так очарована ее работами, что не могла не поделиться этой красотой с нами и читателями газеты.

Вот что написала Ольга в письме в редакцию:

«Я с удовольствием читаю рубрику «Выставка «Красного знамени». Сколько у нас в Ельце способных и талантливых людей! К ним относится и моя свекровь Татьяна Павловна Швекова — человек творческий и увлекающийся всем новым, интересным, ярким и полезным.

Татьяна Павловна долгое время трудилась председателем профкома на станции Елец. Тогда у нее совсем не было времени на хобби, все время посвящалось работе. Заниматься рукоделием стала, когда вышла на пенсию. Иногда ей помогает одиннадцатилетний внук Алексей. Он любит с ней вырезать из фанеры разные фигурки и их раскрашивать.

А началось с книги по декорированию, которую она взяла в библиотеке. Там описывалось, как мастера из самых обыкновенных бутылок делают невероятно красивые вещи.

Ей нравится делать что-то своими руками, поэтому следующим увлечением стало изготовление цветов из капрона, и «виной» тому Интернет — там много подобных работ других мастеров. Татьяна Павловна освоила и это дело. Сегодня в наличии осталось всего несколько ее изделий — остальные раздарены родственникам, друзьям и знакомым.

А недавно она увидела, как соседка Любовь Александровна Батманова изготавливает кукол из текстиля. Вы уже догадались: моей свекрови тоже захотелось освоить это рукоделие. После мастер-класса процесс, как говорится, пошел! Конечно, идеально получилось не сразу, были ошибки и даже разочарования. Но когда в итоге вышло так, как задумывалось, радовалась вся наша семья!

Для оформления садового участка Татьяна Павловна изготавливает из фанеры персонажей русских народных сказок, из бетона — целые строения! Она возвращает всех нас в детство, и это здорово!

При этом Татьяна Павловна не считает себя мастером-ремесленником, но когда видит, что посторонним людям нравятся ее работы, вдохновляется на новые поделки.

Кстати, 8 июля у моей Татьяны Павловны был день рождения, мы желали ей здоровья и исполнения новых творческих планов.

Жаль, что иногда горожане не хотят афишировать свое увлечение. Среди таких — подружки моей свекрови Нина Васильевна Козина, Наталья Леонидовна Баркина, Любовь Александровна Батманова. Они вяжут спицами и крючком, вышивают бисером и мулине, изготавливают мыло ручной работы. Причем делают все это от души и с любовью, потому и конечный результат восхищает!