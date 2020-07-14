Дебют — и второе место

Елецкий педагог-психолог из средней школы № 1 им. М. М. Пришвина Марина Николаевна Косинова заняла второе место в региональном конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог — 2020», организованного Институтом развития образования.

Елецкий педагог-психолог

из средней школы № 1

им. М. М. Пришвина

Марина Николаевна Косинова.

Это мероприятие проводится ежегодно для повышения профессионального уровня его участников, для поддержки и поощрения талантливых и высокопрофессиональных специалистов, повышения и укрепления престижа их работы.

Марина Николаевна показала на конкурсе фрагмент занятия для учащихся первых классов из развивающей программы «Учись учиться». Дети в ходе игры развивали сообразительность, логическое мышление, внимание, демонстрировали быстроту реакции, а также приходили к осознанию того, как важно помочь друзьям. Мастер-класс получился зрелищным, соответствующим игре, с музыкой и атрибутикой. А в конце занятия его участники не только отыскали сказочные сокровища, но и коробку с подарками.

Для елецкого педагога-психолога этот конкурс областного уровня — первый. У Марины Николаевны восьмилетний опыт работы с детьми, но она признается, что благодаря конкурсу поняла, что способна на более творческий подход к своему труду.

— Нужно каждый день учиться чему-то новому, делиться с людьми своим опытом. В этом конкурсе я боролась не столько с коллегами, сколько с собой, ведь нужно было постараться выступить как можно лучше, быть твердо уверенной в своих силах. Особую благодарность выражаю моей группе поддержки: директору О. В. Гришановой, завучу по учебной работе М. В. Неклюдовой и учителю истории и обществознания Л. В. Полосиной. Когда тебя окружают умные, креативные, вдохновляющие люди, то можно и горы свернуть, — с улыбкой подытожила Марина Николаевна.