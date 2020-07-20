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Бессмертный полк

Панов Иван Петрович

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Сергей ПАНОВ, внук

Мой дедушка родился 13 сентября 1916 года в селе Паниковец Елецкого уезда Задонской волости (тогда еще Орловской губернии).
Воевал с 1941 года

Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, И. П. Панов был призван в ряды Красной Армии. Уходя на фронт, оставлял дома жену Надежду Филипповну и троих детей — 1936, 1937 и 1939 годов рождения. Самым младшим из них был мой папа Алексей Панов.
Воевал Иван Петрович минометчиком, а затем сражался в должности командира стрелкового отделения в 152-м гвардейском Краснознаменном полку 50-й гвардейской стрелковой Сталинской дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. Деду довелось стать участником боев на Харьковском и Курском направлениях, а также героической обороны Сталинграда.


«Я согласен
на медаль»

Свою первую награду — медаль «За боевые заслуги» — дедушка получил в 1942 году под Сталинградом за то, что без устали отбивал из миномета ожесточенные атаки врага, уничтожал живую силу и технику противника, поддерживал наступление наших войск.
Как сказано в наградном листе: «Тов. Панов И. П. — мастер своего дела. Наведенный миномет тов. Панова промаха не дает…». Кстати сказать, его тогда представили к ордену Красной Звезды, но получилось совсем как в поэме Твардовского «Василий Теркин»: «Нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль».


Оборона Сталинграда

Как и главный герой поэмы Твардовского, мой дед вместе с сослуживцами участвовал в переправе. Вспоминал однажды, как форсировали Волгу. Плыли на лодке среди множества трупов наших и немецких солдат, колыхавшихся на волнах. Закрепившись на небольшом плацдарме на вражеском берегу, красноармейцы весь день отбивали упорные атаки фашистов, пытавшихся сбросить советских воинов обратно в реку.
К вечеру от нашего десанта осталась всего дюжина бойцов. Часть из них решила под покровом темноты плыть обратно к своим. Иван Петрович плавать не умел, да и зло брало: сколько наших ребят здесь полегло и что ж, все зря?! Потому остался на позиции вместе с несколькими товарищами, как им тогда казалось, на верную смерть. Они готовились дорого отдать гитлеровцам свои жизни.
Но ранним утром Красная Армия вновь начала наступать. Мощный удар смял гитлеровскую оборону. Мужественных и стойких десантников, первыми форсировавшими Волгу, в числе которых был и И. П. Панов, наградили медалями «За оборону Сталинграда». А бойцов, бросивших позицию и вернувшихся через реку обратно, ожидало обвинение в невыполнении приказа № 227 «Ни шагу назад». Таковы были суровые законы военного времени.


Фронтовая дружба

Дедушка как-то рассказывал, что на фронте у него был закадычный друг. Бывало, перед атакой они закуривали по самокрутке, и тот говорил деду: «Ну что, друг Ваня, сворачиваем одну длинную на двоих или делать каждому по короткой?». И тут же сам себе отвечал: «А давай-ка по одной длинной! Кто знает, когда нам еще придется закурить?». Этот парень погиб в 1944 году.
А Иван Петрович Панов прошагал фронтовыми дорогами через Украину, Белоруссию, Восточную Пруссию. Освобождал Кенигсберг. Был тяжело ранен и контужен, но в итоге остался жив, пройдя самую страшную и кровопролитную войну в истории человечества. Дед дошел до Берлина и стал участником операции по взятию столицы фашистской Германии.


Штурмовал Берлин

Во время штурма Берлина гвардии старший сержант И. П. Панов не раз проявлял мужество и отвагу. В наградном листе Ивана Петровича есть запись: «За период боев с 26.4 по 2.5 1945 г. его отделение уничтожило 27 немецких солдат, подожгло 2 автомашины, подбило гранатами один бронетранспортер, захватило два ручных пулемета и 5 повозок с военным грузом. За это же время он со своим отделением пленил 33 немецких солдат.
29.4.1945 г. Восточнее населенного пункта Мюккендорф Бранденбургской провинции/Центральная Германия/ он со своим отделением отразил две контратаки до взвода немецкой пехоты и удержал занимаемый рубеж.
За проявленные мужество и отвагу… гвардии старший сержант Панов достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны II степени».


Слава боевая
и трудовая

Как участник Великой Отечественной войны боец и командир И. П. Панов был награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией» и другими.
После Победы дед вернулся домой в 1946 году, работал в родном колхозе трактористом. Не раз отмечался начальством за высокие показатели в труде. Даже после выхода на заслуженный отдых продолжал работать учетчиком и заправщиком в полевой бригаде. Ежедневно ездил на работу на велосипеде, любил этот транспорт. А еще он был заядлым гармонистом.
Помню, как по торжественным дням дедушка надевал пиджак, на котором позвякивали боевые ордена и медали. Говорил, что именно они заслуженные, а юбилейные награды он хранил отдельно.
Умер Иван Петрович Панов в 1989 году. Его елецкая рояльная гармонь, как и фронтовые награды, хранится в нашей семье. Это реликвии и память о героическом человеке, прошедшем всю войну и не сломленном ее ужасами.

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