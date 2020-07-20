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К 75-летию Великой Победы

Елец в военные годы

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В год 75-летия Великой Победы значительно возросло число писем в редакцию «Красного знамени» с воспоминаниями наших читателей о Великой Отечественной войне. Пишут о бывших фронтовиках, тружениках тыла, о невзгодах, которые пришлось пережить людям в те трудные годы.
Конечно, особый интерес вызывают воспоминания о елецких событиях. К примеру, В. М. Тиминой с улицы Аргамаченской было около 5 лет, когда ей приходилось прятаться в бомбоубежище во время налетов фашистской авиации на Елец. Но переживания той поры навсегда отпечатались в ее памяти.


Вот что написала Виктория Михайловна в своем письме: «Перед глазами такая картина: мы с братом идем по улице Шевченко в районе Введенской церкви к бомбоубежищу. Улица вся в ямах — следствие разрывов бомб. Вместе с нами под вой сирены, прижимаясь к домам, спешат к укрытию женщины и дети. В конце ул. Шевченко мы вдруг увидели нашу маму, стоявшую возле собора, в котором было бомбоубежище. Она работала в госпитале и прибежала сюда по тревоге, чтобы встретить нас. Со словами «Слава Богу, живы!» мама обняла меня и брата. А после того как разместила нас в подвале собора, опять побежала на работу.
Так мы приходили сюда почти каждый день, пока бомбили Елец. Особенно запомнилась та бомбежка, когда собор вдруг весь начал дрожать и шататься. В убежище люди подняли шум и крик, от которого стало страшно. Когда бомбежка закончилась и люди стали выходить из подвала, все подняли головы и многие начали молиться. Как оказалось, немецкая бомба задела один из четырех малых куполов храма, повредив его. Но никто из укрывавшихся, к счастью, не пострадал. Зато после этого еще долго можно было видеть рваные отверстия на крыше собора, образовавшиеся после этого взрыва. Вот так война не щадила никого и ничего…».
Этот рассказ дополняют воспоминания Л. А. Зубовой с улицы Октябрьской: «Когда началась война, мой отец работал на железной дороге. На фронт его призвали в 1942 году. В память врезались рассказы отца о том, как с большой самоотверженностью работали елецкие железнодорожники, преодолевая все тяготы войны: и налеты немецкой авиации, и угрозы диверсий, и холод, и голод. Называл он, делясь новостями, и фамилии своих товарищей, особенно отличившихся. Но за давностью лет я их уже позабыла. Запомнился рассказ о Дне железнодорожника 1941 года. Его в Ельце отметили массовым воскресником, в котором приняли участие около 5 тысяч работников узла. Свой заработок они передали в фонд обороны. И это был не единичный случай. Мама, работавшая на кожзаводе, также говорила, что кожевники ежемесячно отчисляли в фонд обороны свой однодневный заработок. Так было на всех предприятиях. Ельчане жили трудно, голодно, но все делали для Победы!».
Такие они — фрагменты воспоминаний о военном времени. Редакция ждет новых писем на эту тему, которая всегда будет волновать нас.

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