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Алина и Альбина уступили только в финале

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В минувшее воскресенье (19 июля) в Липецке состоялся финал VIII открытого турнира музеев России по классическому крокету, с участием елецкой команды в составе Алины Юрьевны Шебаловой и Альбины Евгеньевны Быковой.

Команда Елецкого краеведческого музея А. Ю. Шебалова и А. Е. Быкова


Состязания по экзотическому виду спорта проходили на территории Нижнего парка с 17 по 19 июля. Участие в них приняли 20 команд из разных музеев нашей страны. Цель соревнования — привлечь внимание к старинной английской забаве, очень популярной и в России в конце XIX века, чтобы придать ей современное звучание. Эта игра не требует архисложного инвентаря: небольшая площадка, деревянные шары и похожие на киянки биты с длинными ручками, при помощи которых шары прогоняются в небольшие воротики, в определенной последовательности.


Команда Елецкого краеведческого музея впервые участвовала в этом турнире, однако показала настоящий бойцовский характер, уступив лишь сильнейшим и опытнейшим соперникам из музея «Усадьба Ганьшиных», город Переславль-Залеский. Этот мужской коллектив на турнире музеев еще никому не удавалось победить. Например, в прошлом году команда уверенно заняла здесь первое место. Так что «серебро» для начинающих играть в крокет А. Ю. Шебаловой и А. Е. Быковой — серьезный успех!
Третье место открытого турнира музеев России по классическому крокету, проходившему под эгидой Межрегиональной федерации крокета и в рамках проекта «Живой музей «Крокет-клуб» завоевала команда из музея-заповедника «Усадьба Мураново» им. Ф. И. Тютчева» (Московская обл.).
Все призеры и победители получили специальные призы Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства.

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