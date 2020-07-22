История одного дела

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

Продолжаем знакомить читателей с победителями традиционного городского конкурса среди предприятий малого и среднего предпринимательства. В номинации «Социально-ответственный бизнес года» лучшим стало ООО «Мегастрой» (генеральный директор М. А. Спирин).

Елецкий предприниматель, один из руководителей ООО «Мегастрой» М. М. Спирин.

Как начиналась семейная фирма

Обществом с ограниченной ответственностью «Мегастрой» руководят отец и сын Спирины: Михаил Алексеевич занимает пост генерального, а Михаил Михайлович — исполнительного директора, то есть фирма — дело семейное.

А началось все в 90-х годах прошлого века с маленького индивидуального предприятия. Тогда Спирины вернулись из Казахстана в наши края, на свою историческую родину. В каком направлении двигаться, вопрос не стоял: конечно же, строительная отрасль! Старший Спирин, Михаил Алексеевич, — заслуженный строитель Казахстана, на его счету — десятки различных объектов на всей территории республики…

В качестве индивидуального предпринимателя он постепенно начал нащупывать свою нишу в местном бизнесе. К тому времени и Михаил Михайлович закончил строительное отделение Елецкого железнодорожного техникума (позже еще и заочно Орловский филиал МИИТа), пришел в фирму отца.



Из чего складывается авторитет

Семейная фирма не отказывалась ни от каких подрядов, бралась за любые заказы — надо было и бюджет пополнять, и авторитет себе нарабатывать. Успешно использовали сайты государственных закупок. Чаще всего торги выигрывали и добросовестно выполняли запланированное. Это могли быть небольшие ремонтные работы в детских садах, других бюджетных учреждениях города.

А спустя некоторое время пришли к выводу, что ИП сослужило добрую службу, но наступила пора расширяться и менять организационно-правовую форму на общество с ограниченной ответственностью. Так в 2010 году появилось ООО «Мегастрой» — в нынешнем году ему исполнилось 10 лет.

На счету предприятия — десятки, если не сотни различных объектов в городе и области. «Мегастрой» освоил строительство быстровозводимых зданий, каркасных помещений, ангаров, которые пользуются спросом у сельских заказчиков. К примеру, ельчане сотрудничали с известной фирмой «ТРИО». Специализируется «Мегастрой» и на подготовке площадок под строительство — это один из видов работ, который также популярен в регионе. Кстати сказать, силами ООО готовилась территория для возведения многих объектов в особой экономической зоне «Липецк» федерального значения.

Сегодня строительство — одно из основных направлений деятельности предприятия малого бизнеса. Но уже не единственное.



Прирастали от одного до пятнадцати

Даже первокласснику понятно: невозможно что-либо построить без применения техники. Спирины на первых порах ее арендовали. Но очень быстро поняли: рациональнее, экономичнее и практичнее иметь собственную. Поднатужившись, купили первый трактор — популярный среди специалистов стройотрасли колесный «JCB». Но с ростом заказов и расширением своего «строительного ассортимента» увеличивалась и потребность в технике — одним трактором было уже не обойтись…

В итоге за пять лет у «Мегастроя» появился собственный, вполне приличный парк спецмашин — в нем сегодня уже 15 единиц: экскаваторы, самосвалы, подъемные краны, автовышки, манипуляторы… Фирма не только полностью обеспечивает собственные потребности в технике — теперь уже Спирины предоставляют ее в аренду как предприятиям и организациям, так и частным лицам.

Получается, что серьезное, обстоятельное развитие одного направления — строительства — способствовало появлению нового профиля деятельности компании: сдача в аренду спецтехники.

У «Мегастроя» появились две базы в разных частях города, где паркуются все машины и складируются строительные материалы. Кстати, наличие достаточного количества собственной техники позволило в дополнение к имеющемуся списку оказываемых услуг добавить еще уборку и вывоз мусора, снега, доставку различных сыпучих материалов, проведение разного рода земляных работ.

Безусловно, все это способствует повышению эффективности деятельности фирмы, сокращению срока исполнения заказов и росту качества. Все это вкупе позволило завоевать авторитет, статус надежного и ответственного партнера. Поэтому именно ООО «Мегастрой» городская администрация нередко привлекает для решения насущных вопросов — например, с вышек как раз этой компании перед Новым 2020-м годом украшались здания и куранты в центре Ельца. Техника ООО привлекается для благоустройства городских парков и скверов, других объектов.



Раньше спрашивали: «Ребята, вы кто?»

В 2012 году администрация города объявила аукцион на обслуживание четырех котельных. В зоне их действия — почти 500 абонентов. И компания «Мегастрой» решилась взять котельные в аренду на пять лет.

— Наша корпоративная политика строится на постоянном развитии, — говорит о новом профиле деятельности М. М. Спирин. — И мы подумали: а почему бы не заняться теплоэнергетикой? В итоге освоили и эту сферу.

Появление в этом сегменте бизнеса новоявленного игрока для тех, кто давно работает в нем, стало неожиданностью. Да и новое дело потребовало от руководителей «Мегастроя» немалых усилий: надо было получить лицензию на такой вид деятельности, подобрать штат нужных специалистов, обучить их, аттестовать, заключить договоры с поставщиками газа и другими парт­нерами. Наконец самим вникнуть в нюансы теплоэнергетики. Так сложилось, что ей занимался ограниченный круг предприятий. И вдруг какой-то «Мегастрой»… Михаил Михайлович с улыбкой вспоминает, как в областном Ростехнадзоре на них смотрели с нескрываемым удивлением: «Ребята, вы кто?».

Сегодня этот вопрос уже давно не актуален: за восемь лет, что ООО «Мегастрой» занимается обеспечением теплом населения и предприятий, его специалисты сумели зарекомендовать себя как профессионалы в этой сфере коммунального хозяйства. В активе фирмы сегодня — 20 котельных, около двух тысяч абонентов, а также школы, больницы, другие бюджетные учреждения.

А еще в этом году ООО заключило договор на обслуживание Ледового дворца им. Анатолия Тарасова и занималось его подготовкой к открытию после длительного перерыва в работе из-за ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.



Котельные

без операторов —реальность

Коллектив «Мегастроя» не просто выполняет свои обязательства, он стремится максимально использовать все технические новинки, быть, так сказать, в передовиках на этом участке работы. Постепенно меняют старые, изношенные тепловые сети — в этом году, например, уже уложили 200 погонных метров новых труб. Сами котельные оснащены современным оборудованием, а главное — это предприятие единственное в Ельце, где все котельные функционируют в автоматическом режиме, в штате «Мегастроя» нет ни одного газооператора! В этом заслуга специалистов фирмы.

Для того чтобы система действовала надежно и стабильно, созданы диспетчерский пункт, аварийно-диспетчерская служба, есть система видеонаблюдения. Каждое утро специалисты объезжают котельные, проверяют их состояние, проводят мониторинг и анализ ситуации, в случае необходимости принимают соответствующие меры. К слову сказать, серьезных сбоев и критических моментов в работе котельных, входящих в сферу ответственности «Мегастроя», не было. В отопительные сезоны они ежегодно входят так, как положено, поэтому жильцам и другим абонентам не на что жаловаться.



Планов немало

на ближнюю и дальнюю перспективы

Сегодня ООО «Мегастрой» — стабильно развивающаяся компания, присутствующая во многих сегментах рынка, — от капитального строительства, грузоперевозок и аренды спецтехники до эксплуатации опасных производственных объектов. Среди задач организации — не только достижение коммерческого успеха, но и ведение социально ответственного бизнеса.

Планы предприятия на ближнюю и дальнюю перспективы — развивать теплоэнергетику, брать под свое крыло новые котельные, оснащать их современным оборудованием, обеспечивая тем самым высокую эффективность и надежность теплоснабжения. Еще есть мечта: на большой своей территории разместить все службы, склады, гаражи и другое немалое хозяйство, чтобы все было в одном месте.

И, конечно же, как и прежде, заниматься строительством: ведь Бог создал землю, а все, что на ней, сделано строителями…