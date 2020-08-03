По пути на юг Елец не миновать

Адольф ШЕВЕЛЮК,

краевед, г. Москва

В 1700 году Петр I издал Указ о создании почтовой линию от Москвы до Воронежа. В документе говорилось: «Стоять на Ельце и на Дону из уезда лучшим людям», иными словами, «почтовую гоньбу» приказывалось осуществлять посадским жителям города.

Гоньба — почти повинность

Поначалу елецкий воевода Фаддей Тютчев сообщил в столицу, мол, в Ельце некому возить почту. Но когда узнал, что царский Указ предусматривает суровые меры для его нарушителей (вплоть до смертной казни), то поспешил принять меры к исполнению воли императора. Вскоре «гонщиком почты» назначается Федор Курбатов из Талиц. В то время государственная ямская почта вместе с официальной корреспонденцией перевозила уже немалое количество частных писем. Петр понимал: необходима организация профессиональных ямщиков. И потому своим специальным указом возводит ямщиков в особое сословие.

В городах появляются ямские слободы, строятся здания почтовых станций. Их руководителями назначаются станционные смотрители, которым присваивается пусть и самый низший 14-й класс по «Табели о рангах», но все же это говорит об их государственном статусе.



Почтовые станции

При императоре Павле I на почтовых станциях появляется новый сервис, смена лошадей у путников, перемещающихся по государственным надобностям на большие расстояния. В Ельце «воеводская канцелярия — длинное здание, примыкавшее к соборной часовне; против канцелярии был острог; городничие жили в доме, занимаемые ныне пожарной командой. В этом же доме жили воеводы и тут же находилась почта и станция» — сообщает елецкий полицмейстер и краевед Н. А. Ридингер.

Выходит, елецкая почтовая станция была в районе сквера, разбитого в честь 850-летия Ельца, что напротив Вознесенского собора. К сожалению, Ридингер пишет, что речь идет о зданиях, уничтоженных к 1865 году. Еще один местный краевед и купец И. И. Уклеин повествует: «1846 — 1847 гг. Провинциальная канцелярия находилась с северной стороны собора и лицом к северу, одноэтажное и довольно длинное строение. Тут же поблизости и «красные» ряды». На станции, когда-то находившейся в районе Красной площади, все путешественники регистрировались. В их числе было немало знаменитостей.



А. С. Пушкин

Последние годы царствования Александра I и почти все царствование Николая I через Елец пролегала дорога на Кавказ. По ней проезжал А. С. Пушкин, путешествуя в Арзрум. Об этом свидетельствует и опубликованная в альманахе «Памятники отечества» № 2 за 1986 год карта путешествия А.С. Пушкина.

Вспоминая этот свой путь в 1835 году, Александр Сергеевич напишет: «До Ельца дороги ужасные. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случалось в сутки ехать не более пятидесяти верст. Наконец увидел я воронежские степи…».

Великий поэт выехал из Москвы 1 мая 1829 года после неудачного сватовства к своей будущей жене Наталье Гончаровой. Надо сказать, что Пушкин ехал в Елец длинным путем, через Орел-Новосиль, поскольку он решил посетить генерала Ермолова. Наше все, хотел из первых уст узнать правду о Кавказской войне. Ермолов к тому времени уже окончательно присоединил большую часть этого региона к России. Елец Пушкин проезжал до 10 мая. А назад в Петербург он ехал в середине — конце сентября, но уже другим путем, не через наш город.

Карта путешествия А. С. Пушкина в Арзрум.



М. Ю. Лермонтов

Другой знаменитый поэт М. Ю. Лермонтов трижды проезжал через Елец. В 1837 году (10 апреля) он выехал из Москвы. В «Ведомости о прибывших в Москву и выбывших из оной разных особ» в разделе «Выбыли из Москвы» значится: «По полудни в 1 час в Тифлис Нижегородского драгунского полка прапорщик Лермонтов». Во второй половине апреля Лермонтов приехал в Ставрополь, «простудившись дорогой». Таким образом, первый раз Лермонтов проезжал Елец примерно 15 — 16 апреля 1837 года.

Его дорога назад с юга в Петербург также пролегала через Елец, примерно в конце декабря. Третий и последний раз Михаил Юрьевич заезжал в наш древний город, опять же следуя на Кавказ. Это происходило в последних числах мая 1840 года.



А. С. Грибоедов

Автор бессмертной комедии «Горе от ума» по пути на Кавказ и в Персию неоднократно бывал на почтовой станции в Ельце. Но эти посещения проездом не оставили следа или дневниковой записи. Впервые Александр Сергеевич проследовал здесь осенью 1818 года. Он ехал в свою первую поездку на дипломатическую работу в Персию. Там он провел около пяти лет. В марте 1823 года ему дают длительный отпуск и тогда, возвращаясь на Родину, он вторично проезжает наш город. Затем также (через Елец) он вновь едет к месту службы в конце 1825 года. А в феврале 1826 года его уже в сопровождении фельдъегеря везут через Елец, в столицу на допрос, связанный с делом декабристов. Но Грибоедова не привлекли к суду, и во второй половине августа 1826 го­да он вновь отправляется на Кавказ через Елец, где был в последних числах летнего месяца.

В конце марта 1828 года Александр Сергеевич снова на нашей дороге. Едет в северную столицу и везет с собой текст Туркманчайского мирного договора с Персией (он был одним из его авторов). Документ подводил итоги русско-персидской войны 1826 — 1828 годов и заключен стараниями Грибоедова на чрезвычайно выгодных для России условиях. В Петербурге дипломат провел около трех месяцев. Награжденный четырьмя тысячами червонцев, орденом святой Анны 2-й степени с бриллиантами и чином статского советника, да еще назначенный полномочным министром-резидентом в Персию, он в который уже раз вы­ехал из столицы по одной и той же дороге. В Ельце он был примерно 20 июня 1828 года.

Видимо, частые поездки по дурным трактам вынудили его написать 24 июня письмо одному из своих друзей Андрею Андреевичу Жандру: «Любезный брат Андрей. Мухи, пыль и жар, одурь берет на этой проклятой дороге, по которой я в 20-й раз проезжаю без удовольствия, без желания, потому что против воли… ». Это было шестое и теперь уже последнее посещение Грибоедовым елецкой станции. Спустя семь месяцев великий писатель трагически погиб в Тегеране.