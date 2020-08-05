Проверка сроков и качества работы

Сегодня, 5 августа, глава города Е. В. Боровских, его первый заместитель Н. М. Родионов и председатель муниципального комитета по коммунальному хозяйству А. Ю. Бричеев провели комиссионную проверку ремонта городских дорог и тротуаров.

Проверяющие вместе с руководителями подрядных организаций побывали на участках улиц 9 Декабря, Советской, Дякина, Кротевича, Новолипецкой, Камзолова. Представителей власти интересовало не только соблюдение сроков и качества ремонтных работ — то, что предусмотрено муниципальными контрактами, по инспектируемым объектам имелся перечень жалоб и предложений ельчан, поступающих в администрацию и в инстаграм Е. В. Боровских. Администрация и глава города ни одно из таких обращений не оставляют без внимания.

По итогам объезда дорожных объектов Е. В. Боровских отметил, что в целом ситуация с ремонтом дорог и тротуаров опасения не вызывает. Есть вопросы к подрядчику, чья фирма работает на улицах Новолипецкой и Кротевича. Ему настоятельно рекомендовано ускориться и устранить недоработки (сделать как положено площадки у канализационных люков на ул. Камзолова, где асфальт уже положен). В ближайшие дни подрядчик обязался исправиться. Через неделю, 12 августа, будет повторный объезд вышеперечисленных объектов — для проверки данных сегодня поручений.