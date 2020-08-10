Отказали в пособии. Почему?

— Среднедушевой доход в нашей семье составляет всего 9900 рублей в месяц. Тем не менее мне отказали в пособии на детей от 3 до 7 лет. Почему?

Светлана КОРОСТЫЛЕВА

Как сообщила редакции директор центра социального обслуживания населения по городу Ельцу И. В. ЛЫКОВА, ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно получают малоимущие семьи, чей среднедушевой доход не превышает 9726 рублей на одного члена семьи (региональный прожиточный минимум за второй квартал 2019 года).

Доход семьи берется за 12 календарных месяцев, отсчет этого периода начинается за полгода до даты подачи заявления о назначении выплаты.

Например, если семья написала заявление в июле этого года, то сумма берется за период с января 2019 года по декабрь 2019 года. Соответственно, если обращение было в августе 2020 г., то доходы считаются за период с февраля 2019 г. по январь 2020 г.

В расчет среднедушевого дохода семьи, кроме заработной платы родителей, также включаются алименты, стипендии, пенсии, все виды пособий на детей, льготы, субсидии, государственная помощь на основании соцконтракта, компенсация за детский сад, доходы от продажи автомобиля или квартиры, оплата больничных листов и другие, полученные всеми членами семьи в расчетном периоде.

Поскольку среднедушевой доход семьи Коростылевых с учетом всех видов получаемых ими выплат превышает 9726 рублей, в назначении выплаты им было отказано.