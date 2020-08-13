Важные числа и многое другое про театр

Маруся БЫКОВА

Числа — 10, 25, 50, 70 и 45 — совершенно разные, но все они играют важные роли в судьбе артистки драматического театра «Бенефис» Людмилы Юрьевны Соловьевой-Луник.

Судите сами: елецкий театр стал 10-м по счету в творческой карьере актрисы, 25 лет она верой и правдой служит «Бенефису», а всего на театральной сцене работает уже 50 лет. Наконец главное: завтра Л. Ю. Соловьевой-Луник исполнится 70 лет, но чувствует она себя, как сама признается, максимум на 45!

Природный талант и высокий профессионализм позволили ей создать галерею ярких образов на елецкой сцене. В канун юбилея мы встретились с Людмилой Юрьевной и она рассказала, почему решила стать актрисой, какие спектакли и роли у нее самые любимые и чем занимается в свободное от работы время.

— Людмила Юрьевна, почему вы выбрали именно эту профессию? Когда почувствовали в себе артистическую жилку?

— Как говорит моя мама, с пеленок (смеется — прим. авт.). А ей верю! Заниматься в танцевальном и драматическом кружках начала в раннем детстве. При этом в нашей семье никто с творческими профессиями не связан, но творческими людьми были все: бабушка и дедушка хорошо пели, дед еще и на скрипке играл. Возможно, поэтому я с удовольствием выходила на сцену, участвуя и побеждая в конкурсах чтецов и танцоров. Всегда твердо знала, что буду артисткой.

— После окончания школы вы поступили в театральное училище, как это произошло?

— Не сразу. После 8-го класса решила подать документы в Новосибирское театральное училище. Позвонила туда, а мне говорят: «Детонька, заканчивай 10 классов, а уж тогда…».

Завершив учебу в десятилетке, поехала в Горький (ныне Нижний Новгород), поскольку тамошнее театральное училище славилось своими педагогами. Поступила сразу. Прямо после первого тура меня приняли. Вот так легко и просто все сложилось, чему я была очень рада!

— Куда отправились работать после окончания учебного заведения, какой была первая роль?

— Наш завуч трудился режиссером и как раз ставил спектакль в театре комедии (ныне Нижегородский театр драмы имени М. Горького). Он пригласил меня на главную роль в постановке «Серая шляпа». Параллельно мы репетировали «Бременских музыкантов», где я играла эдакую шикарную кошку-кокетку в бархатном костюмчике. Эта роль и стала дебютной.

А уже когда выпустили «Серую шляпу», ко мне подошел режиссер и поздравил с первой человеческой ролью (смеется — прим. авт.)

За все время работы доводилось играть на сценах разных городов и театров: в Караганде, Красноярске, Новгороде… Мне как-то удавалось быстро и без проблем вливаться в коллективы, сразу же становиться своей в доску.

Кстати сказать, в Новгородском театре драмы им. Ф. М. Достоевского познакомилась со своим первым мужем — режиссером О. А. Соловьевым. Потом он увез меня в Могилев, где работала под его началом. Затем Олега Абрамовича пригласили главным режиссером в Шахтинский драматический театр, а через год в Великолукский. Вот так и следовала за ним.

Но в итоге наши дороги разошлись. Я встретила своего художника, рыжего, с красной бородой, В. Б. Луника, теперь с ним до конца жизни!

— А как оказались в Ельце?

— Мы с Владимиром Борисовичем успели поработать в павлодарском и омском театрах. Позже получили приглашение из драмтеатра Кузбасса им. А. В. Луначарского и уже собрались ехать… И тут звонок от В. С. Громовикова, который приглашал в Елец в «Бенефис». Потом за нами приехал режиссер В. Н. Назаров и уговорил… Честно сказать, я поначалу не соглашалась. Все-таки в Кузбассе академический театр с историей, а в Ельце что — стройка?! Но Владимир Николаевич в конце концов все же убедил. Так мы с мужем и оказались в Ельце — я актрисой, а он главным художником. Вот уже 25 лет служу «Бенефису» верой и правдой.

— О своем решении не жалели все эти годы?

— Вы знаете, нет. Для актера главное, чтобы он все время был в процессе, в работе. Меня елецкий театр в этом плане никогда не обижал. Простои из-за пандемии, конечно, очень расстроили.

Но здесь замечательный коллектив, талантливая труппа, поэтому я рада, что приехала в Елец.

— А какой была первая роль в «Бенефисе», есть ли любимый спектакль с вашим участием здесь?

— Впервые на елецкой сцене играла Бурмыжскую в спектакле «Лес». Очень интересная постановка режиссера Юрия Хмельницкого. А что касается спектаклей, то для меня нет любимых или нелюбимых. В числе запомнившихся и значимых можно назвать тот же «Лес», «Чайку», «Дорогую Памелу», «Дядюшкин сон». Самое главное — чтобы роль дошла до зрителя, и, как мне кажется, это получается. Нередко ельчане заходят в гримерку, пишут отзывы, встречают на улице и говорят «спасибо» — такое трудно передать словами, но для меня очень ценно и дорого.

— У вас множество наград, есть ли среди них самая главная?

— Мы в театре служим не ради наград, но внимание всегда приятно. Дорожу медалью за развитие театрального искусства в ЦФО и, конечно, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», ведь документ о награждении подписывал Президент России. А вообще еще раз повторюсь: дорого внимание.

— Какие роли больше нравятся: трагические, комические, драматические?

— Все! Особенно когда есть созвучие с режиссером, художником, актерами. Образуется специфическая атмосфера. Нас объединяет цель и идея донести эмоции и переживания до зрителя. Тогда любое перевоплощение интересно. Особых предпочтений к ролям не испытываю. К тому же мы их себе не сами выбираем.

Разве что в сентябре буду готовить бенефис и для этого события подобрала роман Ф. М. Достоевского «Игрок». Работать над постановкой собирается режиссер из Санкт-Петербурга.

— Чем занимаетесь в свободное от театра время?

— Зимой тяжело и скучно: есть только телевизор, книги. А вот летом прекрасно: дача, отдых, свежий воздух. Раньше любила вязать и шить. Но опять же такому научила судьба. Хотелось красиво и достойно одеваться. Приходилось делать это по журналам. Не поспишь ночку, зато сошьешь прекрасный костюм-тройку или платье.

— Есть девиз, с которым идете по жизни?

— Самое главное не стареть душой, не унывать, иметь позитивный настрой по жизни и любить ее.

Блицопрос:

— Любимый цвет?

— Их два: белый и черный. А вообще люблю солнечные цвета, особенно пока лето.

— Любимый актер и актриса?

— Из современных — Чулпан Хаматова, Александр Петров, Владимир Машков. Вообще их много, даже всех не перечислить.

— Любимый поэт и писатель?

— Чехов, Булгаков, Достоевский, Шукшин, Зощенко, перебирать можно бесконечно.

— Любимый музыкальный исполнитель?

— Высоцкий! Он мой кумир. В свое время Владимир Семенович был под запретом, как Булгаков и Солженицын. А, как говорится, запретный плод — сладок. О том, что Высоцкий умер, узнала на гастролях с Новгородским театром. И тогда коллега Сергей Гордеев (тоже большой фанат Высоцкого) предложил мне сделать спектакль, посвященный барду. Подготовили постановку: читали его стихи, пели песни. Только не знали, где показывать свою работу. Тогда Сергей договорился с небольшим ресторанчиком. Билеты расхватали буквально влет. Мне сначала было не по себе: что ж мы начнем выступать, а люди станут есть и выпивать? Но ничего подобного! Все сидели как завороженные, а когда мы закончили, тут же попросили нас выступить еще раз. Позже мы этот спектакль перенесли в фойе театра, получилась как бы малая сцена. И вот чтобы нам туда подняться, необходимо было пройти через собравшихся зрителей. Так они несли нас на руках! Вот какова реакция на талант Высоцкого. Он настоящий герой нашего времени. Его любили все: и стар, и млад.

— Любимый фрукт?

— Персик.

— Любимые цветы?

— Розы.

— Любимое животное?

— Обожаю собак и кошек.

— Любимое время года?

— Мне не нравится холод, хотя я в Сибири родилась, люблю очень август и осень.

— Любимое блюдо?

— Я ем все, от чего не толстеют (смеется — прим. авт.). Люблю мясо и очень люблю рыбу.

— Любимое произведение, книга?

— Все любимые. Как иначе-то? Если книгу берешь, она автоматически становится любимой. Вот сейчас — Достоевский, потому что его читаю (смеется — прим. авт.).

— Три качества, которые цените в людях?

— Верность, доброта, честность.