Что выбрать: компенсацию или пенсию?

— Я мать ребенка-инвалида с детства, получаю на него компенсационную выплату по уходу. В ноябре мне исполнится 50 лет, то есть буду иметь право на досрочную пенсию. Есть ли какие-либо условия, которым надо соответствовать, и что выгоднее — продолжать получать компенсацию или все же оформить пенсию?

М. ПОСПЕЛОВА

Как сообщили специалисты УПФР в городе Ельце (межрайонное), законодательством преду­смотрено право одному из родителей инвалида с детства на назначение страховой пенсии по старости досрочно. При этом надо соблюсти несколько условий: это достижение возраста 50 лет для женщины (для мужчин — 55), наличие определенной величины суммы пенсионных коэффициентов (в 2020 году — 18,6), а также страхового стажа (не менее 15 лет для женщин и 20 для мужчин).

Кстати, время ухода за инвалидом с детства включается в страховой стаж отца или матери, но только если этому периоду предшествовали и (или) за ним следовали периоды работы. И за него будут начислены дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты, что тоже повлияет на размер пенсии.

Для того чтобы понять, что выгоднее, вначале надо оценить пенсионные права. Сделать это можно, обратившись в клиентскую службу УПФР в г. Ельце Липецкой области (межрайонное). Если сумма страховой пенсии по старости с установленной к ней фиксированной выплатой будет выше, чем ежемесячная выплата по уходу (10000 рублей), то вам выгодно будет подать заявление о назначении страховой пенсии по старости. При этом компенсационную выплату по уходу можно переоформить либо на отца ребенка, если он не получает пенсию и не работает (тогда компенсация по уходу за ребенком- инвалидом сохранится в размере 10000 рублей), либо на другого неработающего трудоспособного гражданина (в этом случае выплата составит 1200 рублей).

Если размер рассчитанной вам пенсии будет менее 10000 рублей, то вы вправе от нее отказаться и продолжать получать выплату по уходу. В этом случае в дальнейшем при установлении пенсии к ней будут начислены дополнительные коэффициенты.