Елец под бомбами

Адольф ШЕВЕЛЮК,

Москва

Город Елец и его железнодорожный узел во время Великой Отечественной войны длительное время оставался важной базой фронта в районе Воронежа, Орловского плацдарма и Курско-Белгородской дуги. На станцию Елец и ближайшие полустанки один за другим приходили воинские эшелоны с боевой техникой и солдатами. Они разгружались и отходили в заранее намеченные точки дислокации в лесах Курской и Орловской областей.

61-к — автоматическая зенитная пушка калибра 37 мм. Эти пушки были в елецких зенитных дивизионах.

Расчет ПВО на площади Ленина.

Бремя стратегического пункта

Немецкая авиация, поддерживая свои наступавшие на Воронеж в 1942 году и собирающиеся для удара танковые части на Орловско-Курской дуге в 1943-м, совершала частые массированные налеты на Елец. Враг хотел нарушить коммуникации и сорвать поставку частям Красной Армии вооружения, боеприпасов, продуктов питания для военнослужащих и фуража для лошадей.

В 1942 году немцы еще имели превосходство в воздухе, бомбили город Елец так, что пришлось передвинуть штаб фронта в прифронтовую зону — поселок Свобода Курской области. Так получилось, что в 10 км от линии фронта оказалось безопаснее, чем за 200 км в тылу в Ельце.

Всего немецкая авиация совершила 3136 самолетовылетов и сбросила на наш город 12000 бомб (450 тонн). От бомбежек погибли 759 человек, 517 были ранены. Но особенно жестокими были ежедневные авианалеты с декабря 1942-го до августа 1943 года.

Было полностью разбито много жилых и общественных зданий: на Миллионке (ул. Труда), на улицах Мира, Октябрьской, Пушкинской и Кладбищенской (ул. Льва Толстого). Пострадал от бомб Вознесенский собор.

Однако погибших людей и уничтоженных зданий было бы куда больше, если б Елец не успел подготовиться. Разумеется, в этом была большая заслуга сил противовоздушной обороны. В течение зимы 1941-го были оборудованы убежища, которые могли укрыть всех жителей. На учет поставили все подвалы, погреба, подземные помещения. На улицах, у общественных зданий елецкие строители поставили большие бетонные баки с водой — нехитрое противопожарное приспособление, но сколько оно смогло предупредить пожаров.



ПВО города

Надо сказать, что противовоздушную оборону города организовали хорошо. Еще в июне 1941 года сформировали штаб МПВО, который возглавил председатель Елецкого горисполкома К. И. Иншаков. В его подразделениях служили 220 человек. В городе было создано 5 сандружин и 150 санпостов. Елец разбили на так называемые кварталы. Все жители выбирали квартальных старост, а те организовывали технические бригады из пенсионеров и школьников, которые обследовали территорию после налетов и в случае необходимости сразу же приступали к разбору завалов. Благодаря этому спасли от смерти многих ельчан. Квартальные также раздавали ельчанам рулоны белой газетной бумаги, для того чтобы они обклеивали стекла окон крест-накрест. Во время налетов это помогало обезопасить от мелких стекол, разбиваемых воздушной волной от взрывов авиабомб.

При каждом налете начинали работать наши зенитки. Несколько дивизионов пушек-зениток и пулеметов-максим были расположены в городе. В Ельце дислоцировался прожекторный дивизион. Рядом со стадионом, в бывшем саду, стояла зенитная батарея и два прожектора. Зенитки и прожектора находились по обе стороны чугунного, лебедянского и Каракумского мостов, у элементного завода, на станциях Каменушка и Елец-Главный, у паровозного депо. Счетверенные пулеметы находились у Вознесенского собора, храмов Михаила Архангела, Рождества Христова и Троицкого, в районе кирпичных заводов. Над мостами и вокруг них были проложены сетки и полотна с нарисованной на них водой и деревьями.



Наши летчики

Небо Ельца прикрывали летчики 591-го истребительного авиаполка. Правда, в нем располагалась только одна эскадрилья, другие были в Липецке и Данкове, но последние при больших налетах тоже вели бои в небе над Ельцом. Но наших самолетов не хватало, так как немцы посылали сюда обычно по 50 — 70 бомбардировщиков и 10 — 25 истребителей прикрытия. Но когда весной 1943 года в Елец прибыли летчики-истребители асы, фашисты стали сбрасывать бомбы, не долетая до города, и быстро ретироваться.

20 мая 1942 года сбитый В. А. Барковским фашистский самолет-разведчик «Юнкерс-88» из эскадры «Кондор» был доставлен в Елец и выставлен для всенародного обозрения в городском саду.

Во время совершения тарана наш летчик погиб. За этот подвиг Барковскому присвоено звание Героя Советского Союза. Место его гибели, по одним сведениям, — у поселка Кшень, по другим — у села Чернава.

Летчик М. Жуков в начале лета 1942 г. один сражался с четырьмя фашистскими асами. Его самолет упал в логу в районе сел Казаки, Николаевка.



Елецкие быки

Интересно, что сохранились также воспоминания о боях под Ельцом германского летчика-аса Криниуса, ставшею 23 июня 1942 года героем дня. Получасовой бой с группой советских легких бомбардировщиков и сопровождающих их ЛаГГ-3 в районе нашего города закончился победой немцев, причем Криниус сбил один бомбардировщик и два истребителя. Однако появилась управа и на немецких асов — отдельная группа истребителей майора Клещева, называемая за упорство немцами «быки». Эта эскадрилья вела бой в агрессивной атакующей манере. Для фашистов это явилось неожиданностью. Вот что пишет Криниус: «Мы уже возвращались домой, когда вблизи Ельца появились «быки». С ходу завязали бой. Одного «быка» мы с моим ведомым почти зажали и даже открыли огонь. Но в этот момент я сам получил очередь из пулемета по кабине. Одна пуля пробила подошву моего правого ботинка, а заодно и педаль. Самолет ведомого был подбит и, пуская длинную шлею дыма, полетел к фронту. «Як» долго и упорно преследовал меня; с большим трудом (и то потому что у «Яка», видно, кончалось горючее) я оторвался от него и совершил вынужденную посадку на первый же немецкий аэродром севернее Курска. Только на следующий день после ремонта перелетел на свой аэродром. Но самолет уже для стыков с елецкими «быками» не годился. После получения нового самолета я был отправлен на Западный фронт».



В жарком 1943-м

1943 год был особенно напряженным для елецких железнодорожников, шла интенсивная подготовка к летним боям. Через Елец передвигались войсковые части из-под Сталинграда в Курск, а затем шел громадный поток грузов для советских войск, сражавшихся на Орловско-Курской дуге — рабочий парк в отдельные дни доходил до 60000 вагонов.

Враг хорошо понимал значение елецкого железнодорожного узла и всячески стремился вывести его из строя, но не достиг своей цели, хотя фашистские стервятники нещадно бомбили станции Елец-главный и Елец-товарный. Но узел бесперебойно действовал и выполнял боевые задачи в интересах фронта. Гибли люди, но эшелоны шли. В случае успешного налета авиации противника узловая станция Елец могла стать просто непроезжей из-за скопления на путях вагонов и составов. Поэтому было принято решение построить небольшие по протяженности соединительные линии в обход станции. Для этого в Елец передислоцировали 17-ю железнодорожную бригаду. Помогали ей строить добровольцы из елецких жителей. Делались эти обходы в тяжелых военных условиях и в сжатые сроки.

Первым был построен обход под названием «Октябренок» длиной 300 метров, соединявший железнодорожные направления Лев Толстой — Елец — Липецк и далее на Грязи. Он дал возможность пропускать поезда по этой линии без захода на станцию. Второй обход построен позже в направлении Липецк — Елец — Касторная, так называемый Извальский, длиной 4,3 км. Для объединения этих двух обходов сделали путь под названием «Пионер». Он имел длину 2 км и позволял пропускать поезда, следовавшие со станции Лев Толстой на Касторную, без захода на станцию Елец. Также построили и обход, соединявший направление Ефремов — Елец — Орел длиной 1,1 км. Соорудили и фальшивый обход города в 11 км с запада. Была сделана насыпь с имитацией рельсов, на линии поставили давно отработавшие свое время паровозы, иногда пускавшие пары, с разбитыми вагонами и деревянными макетами техники на них. Эта линия имела даже фальшивый, нарисованный на сетке мост через Сосну. Вот ей и попадало от налетов фашистской авиации больше всего, но днем ее восстанавливали и так почти каждый день. Много бомб немцы затратили на эту имитацию!

Большое значение военное руководство придавало охране железнодорожного узла и грузов в вагонах. Для этого в марте 1943 года организовали в 94-й железнодорожный батальон. Он нес большие потери. Дело в том, что на железнодорожные станции противник засылал диверсантов, которые ночью во время налетов ручными фонариками указывали немецким летчикам места расположения вагонов с военными грузами. Вооружены они были автоматами и пистолетами. А в руках бойца железнодорожного батальона была только винтовка Мосина образца 1893 года. Кроме того, прятаться в момент налета наши бойцы как раз не могли, диверсантов в другое время не поймать, и осколки бомб косили ряды охранников.

И все же гитлеровцам не удалось ни парализовать работу станции, ни вывести из строя дорожное полотно. Последнее ежедневно повреждалось, но очень быстро восстанавливалось. И поезда шли практически без задержки.



Бомбежки по расписанию

Ельчане отмечали, что немцы в 1943 году бомбили по расписанию, в одно и то же время. К примеру, в полночь. Вначале с наступлением темноты прилетал вражеский самолет-разведчик, он спускал на парашютах горящие ракеты, освещая местность под собой. Следом шли бомбардировщики, уже зная, где сбросить свой груз. Бомбардировщиков сопровождали истребители, с которыми завязывали бои истребители советского 591-го полка. С земли немцев обстреливали наши зенитные батареи. Но иногда и в другое время взвывали сирены. Приходилось прерывать уроки в школах, работу в учреждениях, на предприятиях. В 1943 году были отменены экзамены в городских школах, так как отмечался пик налетов вражеской авиации. Была отменена первомайская демонстрация.

Во время бомбежек жители прятались в основном по подвалам церквей, оборудованным под бомбоубежища, порой уходя сюда на ночлег. Особенно были наполнены бомбоубежища в подвалах собора, Красной церкви в Лучке и Покровского храма. Многие горожане уезжали в ближайшие деревни.

Моим родственникам Устиновым (они жили на Комсомольской) надоелу по нескольку раз бегать в церковь Успения Богородицы (ул. Советская) во время тревоги. Да еще на их улице бомбы не рвались, и они оставались ночью в своем доме даже во время налетов фашистской авиации. Но вдруг бомба попала в их дом, небольшая с ручную гранату, пробила крышу, потолок и разорвалась в одной из комнат. Взрывной волной перевернуло кровать вместе со спящими, они оказались под кроватью, а сверху в это время рухнул потолок. Пришедшие после окончания налета члены технической бригады вытащили из-под завала мужа и жену без всяких увечий — повезло!



Разрушительные налеты

Одна из бомб, нацеленных на станцию, попала в здание железнодорожного техникума. Погибло несколько учащихся и преподавателей. Несколько бомб упало в районе Вознесенского собора, их разрывы сильно испортили крышу трапезной, повыбивали стекла не только в соборе, но и в домах на Введенской и на Миллионке. Кое-где снесло крыши. Особенно много бомб упало в районе станции Каменушки. Я жил как раз против тупика этой станции у пакгаузов на Вяземской улице. У нас в доме стекла повылетали уже зимой 1942 года.

Однажды бомба весом килограммов на 50 пробила крышу, потолок, пол дома Юровых в нашем квартале и залегла в погреб, не разорвавшись. Рассказывают, что старики Юровы пытались замолчать этот факт, боясь, что их дом разрушат, но соседи возмутились, доложили куда следует. Пришедшие саперы обнаружили бомбу, но не нашли в ней взрывателей. Видимо, кто-то из антифашистов постарался. Саперы очень аккуратно подняли домкратами часть дома и вытащили бомбу. И так заделали потом образовавшиеся проемы, что дом даже стал выглядеть лучше, чем до бомбежки.

В бывшем здании городской управы на Советской улице находилось фельдшерское училище. Во время войны здание было передано госпиталю для тяжелораненых. И вот летом 1942 неожиданно в небе появился один фашистский самолет. Обычно это был либо разведчик, либо самолет-корректировщик и никакой опасности для жителей города не представлял. Но в этот день самолет вдруг сбросил полутонную бомбу, которая попала в этот госпиталь. После сильнейшего взрыва здание сложилось, многие, кто в нем находился, погибли. А ведь на доме был большой Красный Крест,показывающий, что в нем находятся раненые. Елецкий краевед М. Махортов сделал предположение, что этот полет фашистского самолета скорее всего был целенаправленным по наводке диверсанта. Известно, что немецкие летчики использовали такой прием: для обеспечения внезапности они далеко от города набирали высоту и скорость, после чего, выключив моторы, бесшумно выходили на нужный объект. Видимо, поэтому воздушная тревога не объявлялась.

Когда небо очистилось, открылась страшная картина: здание было разрушено полностью. В соседних домах повыбивало стекла, взрывной волной сломало множество дверей и крыш. В наше время появилась еще одна версия, почему такой налет фашистов состоялся. В Елец должны были привести советских раненых летчиков, которые очень насолили вражеским асам, и расположить в этом госпитале. Вот фашисты и «отомстили», но летчиков поместили в другом госпитале, в здании второй школы.

Одна из бомб ночной бомбежки пробила крышу, потолок и междуэтажные перекрытия церкви Успения. Пробоина сияла еще в 2000-х годах. Но вот взрыва не последовало: бомба была без взрывателя. Антифашисты постарались,