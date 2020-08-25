Андрей ГЛУШКО,

выпускник СШ № 24

С интересом читаю на страницах «Красного знамени» материалы, посвященные истории нашего города, особенно статьи А. М. Шевелюка. В них всегда много новой, познавательной информации. Обучаясь в средней школе № 24, сам увлекался краеведением. Мы с педагогами неоднократно обращались за помощью к известному краеведу при написании исследовательских работ. Но прочитав заметку «Дом на бывшей Манежной», осмелюсь оспорить некоторые утверждения Адольфа Михайловича.

Когда был построен дом?

Пять лет тому назад я готовил иссле-довательскую работу «Здесь даже камни говорят (история дома № 99 по ул. Ленина (Манежной) г. Ельца Липецкой области». Вместе с учителями-наставниками трудились более двух лет: обращались в архивы, беседовали с научными сотрудниками краеведческого музея, архитекторами, старожилами Ельца. Действительно, ни в одном деле, касающемся застройки Ельца (а это — РГИА СПб, Орловский архив, Липецкий облархив), нет проектов на строительство или перестройку этого дома. Поэтому назвать время его возведения можно всего лишь приблизительно. Тем не менее мы получили исчерпывающий ответ от А. В. Новосельцева — известного архитектора, автора многих книг, рассказывающих об особенностях архитектурного облика старинных зданий Ельца. По его мнению, «дом построен в 50-е годы ХIХ века, на что указывает стиль постройки — поздняя классическая архитектура с элементами новых декоративных форм». Такой послеклассический стиль характерен для русской архитектуры конца 40-х годов XIX века. На мой взгляд, это убедительное доказательство того, что дом никак не мог быть построен в 1829 году.



Бове или Ефимов?

Не могу согласиться и с утверждением, что дом построен по проекту Осипа Бове. Более убедительной мне кажется точка зрения А. В. Новосельцева, предполагающего, что дом построен по проекту Никиты Трофимовича Ефимова. Он был городским архитектором Ельца как раз с 1852 по 1856 годы. Еще 5 лет назад мы внимательно работали с документами в областном архиве, искали проекты зданий Никиты Трофимовича. И нам повезло: нашли проект дома Калабина за подписью Ефимова, датированный 1854 годом. Дом И. И. Калабина располагался на территории нынешнего Детского парка, но в начале 20-х гг. ХХ в. был снесен. В настоящее время от дома сохранились два каменных флигеля. Мы сравнили архитектуру дома Лагутиных, проект дома Калабина и сохранившихся флигелей этого дома. Анализируя особенности архитектуры, можно выделить элементы, выполненные в одинаковом стиле, что указывает на авторство одного архитектора. У обоих зданий центральный фасад выделен тремя окнами. Кроме того, форма и рисунок многих деталей полностью совпадают. Композиции фасадов завершаются треугольными фронтонами. Имеется сходство и в других частях зданий. Сохранившиеся каменные флигеля дома купца Калабина просты в архитектуре, но и в них есть детали, архитектурно похожие, например, украшения фасада в виде поясков, проходящих по всему периметру зданий. Все это свидетельствует о вероятности авторства Н. Т. Ефимова в проектировке обоих домов.



Вероисповедание первых хозяев дома: старообрядчество

или православие?

В архиве удалось найти информацию о первых хозяевах дома. Никита Анисимович Лагутин (1814 — 1868) в 1851 году был купцом 3-й гильдии, он проживал в Ельце, а не появился здесь вдруг. В 1860 году он уже купец 1-й гильдии. Это значит, имел право торговать за границей. У Никиты Анисимовича была компания «Лагутин Никита Анисимов и сыновья». Таким образом, время постройки дома совпадает с расцветом купеческой деятельности Лагутина, не вызывая никакого сомнения в том, что здание и строилось Лагутиными.

Наибольшее несогласие вызывает предположение А. М. Шевелюка, что пристройка третьего этажа в дворовой части дома связана с тем, что первые представители купеческой семьи были старообрядцами. В «Материалах для истории и статистики города Ельца» Н. А. Ридингер отмечает, что Никита Лагутин «Был попечителем и церковным старостой Спасо-Рождественской церкви». А в книге «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархии» написано, что «в 1848 году в Ельце был построен Спасовский храм. Более других сделали пожертвования Никита Лагутин, Афиноген Чашин и Никита Калабин… Вклад Лагутина Никиты Анисимова в виде пожертвований и трудов в возведении приходской церкви в 1867 году был высочайше награжден золотой медалью на Станиславской ленте». При храме Никита Лагутин построил церковно-приходскую школу. Его сын Николай долгое время был попечителем этой школы и платил зарплату двум учителям из собственных средств. Никита Анисимович скончался 29 декабря 1868 года и был погребен в Елецком Троицком монастыре на юго-восточной стороне. Захоронение его не сохранилось. Считать его старообрядцем более чем сомнительно.

Мы неоднократно встречались с пра-внучкой купца Ивана Никитовича Лагутина Татьяной Вадимовной Виноградовой. Она проживает в Москве, работает редактором в журнале «Проблемы прогнозирования». Родилась и всегда жила в Москве, но в Елец приезжает и очень любит наш город. Татьяна Вадимовна убеждена, что в их семье все были православными христианами. Она бережно хранит православный крестик двоюродной бабушки Екатерины Ивановны Лагутиной (дочери Ивана Никитовича Лагутина). Но самое точное подтверждение данного факта мы нашли в копиях архивных документов, полученных нами из ОКУ «Государственный архив Липецкой области». В формулярном списке личного дела Екатерины Ивановны Лагутиной, надзирательницы Елецкой женской гимназии, составленном 31 марта 1909 года, отмечено, что она православного вероисповедания. Да и в других архивных документах Лагутины выступают как люди православного вероисповедания.

Елецкий архитектор В. П. Горлов считал, что разное количество этажей в доме связано с тем, что в XIX веке строго выполнялись требования застройки улиц. На Манежной можно было строить только здания не выше двух этажей. А. В. Новосельцев также подтвердил: «Никакой уникальности в строительстве дополнительного этажа в дворовой части нет. Это было обычным для того времени делом, например, в здании бывшего кинотеатра «Ударник» (ныне школа искусств им. Л. Соколовой) в дворовой части тоже три этажа. Третий этаж антресольный, для спален, что подтверждается старым названием «покои», так как размещены в спокойной части дома — во дворе. Точно так построено здание нынешнего ЗАГСа на Октябрьской улице. Во дворе тоже три этажа. Есть еще примеры устройства антресольных этажей, и в этом нет никакой связи со старообрядчеством».



Как Заусайлов стал владельцем дома

на ул. Манежной?

Осталось уточнить причину продажи этого дома Заусайлову. Об этом нам подробно рассказала Т. В. Виноградова. Ее прадед Иван Никитович Лагутин увлекался игрой в карты. Часто проигрывал деньги. Но однажды проигрыш оказался роковым: сумма долга была столь велика, что дом был выставлен на торги. Вот тогда-то его и купил Александр Николаевич Заусайлов. У семьи Ивана Никитовича Лагутина, виновника потери родительского дома, денег на приобретение какого-то жилья не было. Семью приютила дальняя родственница — купчиха Александра Николаевна Калабина у себя в имении на Ламской слободе. Позже она купила им дом № 28 на улице Профсоюзной (Введенской), где и проживал Иван Никитович Лагутин до смерти, а его потомки — до 1963 года.

Дом сохранился до наших дней. В нем до недавнего времени проживала Алевтина Дмитриевна Рогачева. Она рассказала нам, что в 1934 году потомки купца Ивана Никитовича Лагутина (к тому времени купца уже не было в живых) занимали второй этаж дома, а одну из квартир на первом этаже сдавали родителям Алевтины Дмитриевны. Мать Алевтины Дмитриевны Рогачевой, а позже и сама девочка помогали им по хозяйству и потом подружились с купеческой семьей. До самой смерти А. Д. Рогачева поддерживала связь с правнучкой Ивана Никитовича Лагутина Татьяной Вадимовной Виноградовой.