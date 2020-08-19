Зубы для пенсионеров

В редакцию «Красного знамени» поступии вопросы о том, кому положено бесплатное протезирование и как часто можно пользоваться этой льготой?

Совместно со специалистами местных отделений социальной защиты, Пенсионного фонда и стоматологической поликлиники журналисты подготовили ответы для читателей «КЗ».

Кто имеет право на льготы

по протезированию зубов?



Согласно ст. 16 Федерального закона № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» бесплатное протезирование зубов за счет федерального бюджета гарантировано военным пенсионерам:

уволенным из рядов ВС РФ по любым основаниям, если их выслуга составляет не менее 25 лет;

уволенным из ВС РФ по достижению предельного возраста, по состоянию здоровья или по оргштатам, если выслуга составляет не менее 20 лет.

По нормам Федерального закона № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий…» бесплатное протезирование положено:

Героям Социалистического Труда СССР;

Героям Труда РФ;

полным кавалерам ордена Трудовой Славы.

По закону № 4303-1 аналогичная льгота предоставлена:

Героям СССР и РФ;

полным кавалерам ордена Славы.

Для остальных граждан, в том числе пенсионеров и инвалидов, льготное протезирование может предусматриваться в рамках Федерального закона № 178-ФЗ «О социальной помощи в РФ». Полномочия по определению перечня льгот и их получателей переданы регионам. В Липецкой области, как правило, за счет субъекта РФ предоставляются льготы на протезирование:

ветеранам войны и труда;

ветеранам и инвалидам Великой Отечественной вой­ны, труженикам тыла;

инвалидам;

пенсионеров.



Что нужно для получения льготы?



Чтобы пройти бесплатное или льготное протезирование зубов, нужно подтвердить право на льготу и наличие медицинских показаний. Для этого потребуются следующие документы:

заявление;

паспорт гражданина РФ;

пенсионное удостоверение;

справка о доходах на всех членов семьи (региональные льготы предоставляются только при подтверждении статуса малоимущей семьи или одинокого гражданина);

полис ОМС;

СНИЛС;

справка об инвалидности;

заключение врача или медучреждения о необходимости протезирования зубов.

Так как льготное протезирование осуществляется по ежегодным квотам, каждого заявителя ставят в очередь. Как только его очередь подходит, человеку выдают талон на бесплатное или льготное протезирование в медицинское учреждение.

Чаще всего льгота предоставляется только один раз. Однако в Ельце по истечении трех лет можно вновь встать в очередь на бесплатное протезирование.