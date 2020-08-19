Зубы для пенсионеров
В редакцию «Красного знамени» поступии вопросы о том, кому положено бесплатное протезирование и как часто можно пользоваться этой льготой?
Совместно со специалистами местных отделений социальной защиты, Пенсионного фонда и стоматологической поликлиники журналисты подготовили ответы для читателей «КЗ».
Кто имеет право на льготы
по протезированию зубов?
Согласно ст. 16 Федерального закона № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» бесплатное протезирование зубов за счет федерального бюджета гарантировано военным пенсионерам:
уволенным из рядов ВС РФ по любым основаниям, если их выслуга составляет не менее 25 лет;
уволенным из ВС РФ по достижению предельного возраста, по состоянию здоровья или по оргштатам, если выслуга составляет не менее 20 лет.
По нормам Федерального закона № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий…» бесплатное протезирование положено:
Героям Социалистического Труда СССР;
Героям Труда РФ;
полным кавалерам ордена Трудовой Славы.
По закону № 4303-1 аналогичная льгота предоставлена:
Героям СССР и РФ;
полным кавалерам ордена Славы.
Для остальных граждан, в том числе пенсионеров и инвалидов, льготное протезирование может предусматриваться в рамках Федерального закона № 178-ФЗ «О социальной помощи в РФ». Полномочия по определению перечня льгот и их получателей переданы регионам. В Липецкой области, как правило, за счет субъекта РФ предоставляются льготы на протезирование:
ветеранам войны и труда;
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла;
инвалидам;
пенсионеров.
Что нужно для получения льготы?
Чтобы пройти бесплатное или льготное протезирование зубов, нужно подтвердить право на льготу и наличие медицинских показаний. Для этого потребуются следующие документы:
заявление;
паспорт гражданина РФ;
пенсионное удостоверение;
справка о доходах на всех членов семьи (региональные льготы предоставляются только при подтверждении статуса малоимущей семьи или одинокого гражданина);
полис ОМС;
СНИЛС;
справка об инвалидности;
заключение врача или медучреждения о необходимости протезирования зубов.
Так как льготное протезирование осуществляется по ежегодным квотам, каждого заявителя ставят в очередь. Как только его очередь подходит, человеку выдают талон на бесплатное или льготное протезирование в медицинское учреждение.
Чаще всего льгота предоставляется только один раз. Однако в Ельце по истечении трех лет можно вновь встать в очередь на бесплатное протезирование.