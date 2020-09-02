Все про обеды учащихся

Маруся БЫКОВА

Стартовал новый учебный год, а накануне корреспондент «Красного знамени» поинтересовался у начальника управления образования администрации г. Ельца Г. А. Вороновой, как будет организовано бесплатное горячее питание для учащихся городских школ?

— Галина Анатольевна, недавно в редакцию позвонила мама первоклассника и сказала, что ей предложили доплачивать за завтраки ребенка, а ведь Президент России В. В. Путин говорил о бесплатном питании детей, — сетовала родительница…

— Все верно. В соответствии с поручением Президента РФ учащиеся 1 — 4-х классов обеспечиваются одноразовым бесплатным горячим питанием. Во всех елецких школах так и есть. Если же родители хотят, чтобы их ребенок получал двухразовое питание, то за завтрак придется доплачивать, это законно.

— А могут ли родители вообще отказаться от школьных завтраков для своих чад, оставив в меню только один горячий обед?

— Да, это их право.

— С начальными классами все понятно, а почему старшеклас­сники не питаются бесплатно?

— Для детей старших классов предусмотрены социальные выплаты для частичной компенсации стоимости питания из расчета на одного обучающегося в день и составляют (для всех школ, имеющих государственную аккредитацию) 20 рублей. Для ребят из малообеспеченных и многодетных семей, посещающих группы продленного дня, — 40 рублей, а для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов — 80 рублей в день.

— Помнится, когда-то речь шла о возможности выбора учащимися меню, но пока второго варианта списка блюд в школьных столовых нет, почему?

— Апробация выбора второго варианта меню планировалась на первое полугодие 2020 года, но в связи с коронавирусной инфекцией была приостановлена и перенесена на новый учебный 2020 — 2021 год. Думаю, как раз в этот период новинка в наших школах может появиться.

— Как быть детям с аллергией или пищевой непереносимостью, вряд ли им подойдет обычная пища в школьной столовой?

— Меню в общеобразовательных организациях Липецкой области, в том числе и Ельца, планируется в соответствии с принципами щадящего питания. По оценкам специалистов, оно подходит большинству категорий детей, имеющих хронические заболевания. Для ребят с особенностями здоровья, нуждающихся в персонифицированном меню, вопрос об исключении или замене определенных продуктов питания из школьного рациона решается администрацией школ совместно с родителями ребенка в индивидуальном порядке. Как правило, проблем тут не возникает.

— Предусмотрены ли выплаты на питание для детей, которые перешли на семейное образование?

— Действующее российское законодательство в сфере образования возлагает ответственность за обучение ребенка на дому (по семейной форме) на его родителей или опекунов. Школа в таком случае отвечает только за организацию процедуры аттестации ученика.

— Где родители могут ознакомиться со школьным меню?

— Это можно сделать на сайтах образовательных учреждений Ельца, такие электронные площадки есть в каждой нашей школе.

— Кто определяет цену двухразового горячего питания и где ее можно узнать?

— Стоимость двухразового горячего питания устанавливает управление образования администрации г. Ельца. Соответствующее постановление можно увидеть на нашем сайте в разделе «Питание обучающихся» (https://elets-edu.ru/doshkol/pitanie/), кроме того, в нашем учреждении работает «горячая линия» по питанию школьников (т. 2-92-83).

— Галина Анатольевна, некоторых родителей интересует вопрос, могут ли они отказаться от питания своих детей в школе и получить за это денежную компенсацию?

— Нет, денежная компенсация возможна только в том случае, если ребенок находится на домашнем обу­чении по заключению врача.

— Спасибо за беседу!