День рождения лучшего города земли

По давней традиции празднование Дня города началось с чествования ельчан, проявивших себя в труде, учебе, спорте, культуре, общественной жизни.



Давая старт празднованию

Из-за реконструкции сквера Соломенцева, где обычно проходит награждение горожан, удостоенных быть занесенными на Доску почета «Трудовая слава Ельца», торжества перенесли на площадь Ленина.

Глава города Е. В. Боровских, давая старт празднованию, отметил, что 2020-й год оказался сложным для всей страны, и для ельчан в том числе. Однако они проявили свой закаленный веками характер и достойно преодолевают все невзгоды и проблемы нынешнего времени. Эту же мысль продолжил и заместитель председателя городского Совета депутатов А. Б. Изотов.

С теплыми словами поздравления к горожанам обратился известный актер, кинорежиссер, сценарист, композитор, телеведущий, заслуженный артист России Борис Галкин, преподнесший собравшимся музыкальный подарок: вместе с певицей Инной Разумихиной они исполнили песню, написанную Галкиным на слова Набокова.



Мастера своего дела

Елец с давних пор был и остается городом трудовой, мастеровой славы. Еще император Александр I в 1809 году объявил «монаршую благодарность и признательность за великое служение России». Нынешнее поколение горожан успешно продолжает традиции предков, свидетельством чему — награждения юбилейной медалью «Во славу Липецкой области».

Их имена занесены на Доску почета «Трудовая слава Ельца».

В этот же день была открыта обновленная Доска почета «Юные дарования Ельца».

На ней — фото победителей и призеров всероссийских, региональных, муниципальных олимпиад по искусству, естествознанию, русскому и иностранным языкам, истории, литературе, общественным наукам, художественных и музыкальных конкурсов, обладателей высоких спортивных достижений.

Десятки товаропроизводителей региона представили на ярмарке, прошедшей в прошлую субботу на улицах Коммунаров и Мира (Торговой), свою продукцию — продукты питания, саженцы, сувениры…

Они привезли зерно, местный сахар (продукция елецкого сахарного завода). Многочисленные покупатели охотно разбирали мясо и мясопродукты, мед, подсолнечное масло, куриные яйца — ассортимент товаров на ярмарке был большой. На улице Мира каждый мог выбрать для себя сувениры или сфотографироваться в фотозонах, а в сквере им. М. Пришвина — полакомиться жареной свининой, целиковые свиные туши жарили тут же.

*

На площади Ленина на оборудованной сценической площадке с концертными и театрализованными программами выступили различные творческие коллективы. Одним из самых экзотических стало выступление коллектива студентов РУДН из Эквадора.

На площади Ленина и улице Мира выступали уличные музыканты, демонстрировали свое искусство профессиональные и любительские театры, не было отбоя от желающих сфотографироваться с «живыми» скульптурами, девушками на огромных ходулях, а малыши с удовольствием катались на повозке, запряженной пони, играла этническая, кельтская и классическая музыка, а кульминацией вечера стали концерт симфонического оркестра липецкого Дома музыки с программой группы «БИ-2» и зажигательное выступление липецкого барабанщика Дмитрия Хмызы.



В городском парке люди отдыхали под звуки симфонического оркестра, выступление которого сменилось задорными мелодиями гармони. Десятки гармонистов из разных городов России съехались в Елец, чтобы порадовать ельчан и гостей города своей игрой.

На праздник гармони, прошедший в городском парке, съехались музыканты из разных концов страны. Открыли это мероприятие, собравшие сотни ельчан и гостей города, заслуженный артист Удмуртской республики Алексей Белослудцев и хореографический коллектив «Ельчаночка».



Свое мастерство, в частности, продемонстрировали столичные гармонисты из группы «GармоньDrive» (студенты и преподаватели Российской академии музыки им. Гнесиных).

*

Парк 40-летия в минувшие выходные стал центром притяжения для молодежи. Днем все желающие испытывали свои силы в сдаче ГТО, а любители киберспорта сразились в турнире по Mortal Kombat. Вечером же началась настоящая тусовка: диджеи радиостанции «Первое сетевое» открыли дискотеку, где молодые люди зажгли по полной программе.

Не обошлось и без юмора. Чтобы выступить перед ельчанами, сюда на День города приехала команда КВН «Громокошки» из Липецка. Эти творческие ребята — чемпионы Премьер-лиги КВН — 2018 и участники Высшей лиги КВН — 2019. Они, как никто другой, знают толк в хорошей шутке, чем и порадовали собравшихся гостей. Вечер продолжился завораживающим и ярким фаер-шоу от театра огня и света Flame и киносеансом, где показали комедию «Последний богатырь».

— Мне кажется, такие молодежные тусовки нужно проводить чаще, чтобы как можно больше людей знакомились друг с другом, общались, проводили вместе время. По-моему, все прошло классно! Так много нас, молодых, в одном месте давно не собиралось, — поделился своими впечатлениями с корреспондентом «Красного знамени» молодой человек по имени Андрей.

*

Петровский парк стал местом семейного отдыха и творчества, где собрались художники, поэты, музыканты.

Более 20 человек стали участниками творческого вечера «Я душу выплесну в слова». Жители города услышали прочтение поэтических и прозаических произведений как от молодых дарований Ельца и студенческой молодежи, так и от мастеров своего дела, членов Союза писателей «Воинское содружество». Вечером для всех кинолюбителей здесь показали фильм Константина Буслова «Калашников».

— Атмосфера в Петровском парке царила загадочная, заряженная творческой энергией. Когда узнала о вечере поэзии, не раздумывая решила, что пойду. Мне очень нравится, когда столько единомышленников собирается в одном месте, — рассказала участница творческого вечера «Я душу выплесну в слова» молодая поэтесса Елизавета.

В воскресенье в Петровском парке было также многолюдно, как и накануне. Днем внимание отдыхающих привлекли члены военно-исторического клуба «Копье», которые показали элементы древнего боя, провели мастер-классы, а все желающие могли не только сфотографироваться вместе с ними, но и внимательно рассмотреть мужскую и женскую экипировку.

*

В воскресенье «ожил» Парк железнодорожников. Старт творческой программе здесь дали гости из города Грязи — кавер-группа «Визит», зарядившая присутствующих положительной энергетикой. Затем на сцене появился дуэт «Зафира» с восточными танцами, солисты Дома культуры железнодорожников, шоу-группа «Любава», отлично исполнившие музыкальные хиты.

— Очень рада, что празднования решили провести и в ж/д парке, вы только посмотрите, сколько здесь сегодня народу! Занятие по душе найдет и стар и млад. Творческие интерактивы, выступления лучших елецких и приглашенных коллективов. Организаторы праздника — большие молодцы. Для нас, жителей Засосны, да и не только, День города получился замечательным! — поделилась своим мнением ельчанка Татьяна.

*

В День города также прошел первый Елецкий полумарафон — пожалуй, одно из самых масштабных и массовых мероприятий прошедшего праздника. В забегах на различных дистанциях, а также в фановом забеге приняли участие несколько тысяч спортсменов из 25 городов 10 субъектов РФ и из-за рубежа.

Подготовленные пейсмейкеры (бегуны, лидирующие и задающие темп на средних и длинных беговых дистанциях) рассказывали участникам об истории города. Помимо бега, приезжие спортсмены получили еще и экскурсию по Ельцу.

Елецкий полумарафон — это еще одна грань туризма, на сей раз спортивного. Он был хорошо организован и прошел четко.

Победителями в своих группах на дистанции 1 километр стали: Ольга Звягина, Иван Захаров, Александр Гончаров, Татьяна Воробьева, Виктор Тарнушенко, Маргарита Урусикова. На дистанции 3 километра: Елена Болдырева, Геннадий Гринев, Светлана Чубарова, Арсений Сочивкин, Павел Касимов, Вероника Тарасова, Елена Новикова, Александр Костин, Светлана Долгова, Владимир Таланов, Виктория Дорофешина, Данил Кретов. На дистанции 10 километров: Александр Курбатов, Татьяна Трекусова, Елена Тарасова, Екатерина Кузнецова, Александр Шитиков, Василий Василюк, Наталья Колосова, Максим Кузьменко, Анна Мешкова, Павел Иванников, Станислав Юхнович.

И, наконец, на дистанции 21 километр: Виктория Климова, Максим Пугачев, Татьяна Деньгина, Екатерина Павлова, Александр Кузьмин, Денис Ермаков и Картик Каркера.

*

Ко дню рождения города было приурочено чествование супружеских пар, которые в 2020 году отметили 50-летие совместной жизни.

Это Виктор Андреевич и Галина Николаевна Врублевские, Николай Александрович и Тамара Ивановна Струковы. А для молодоженов Артёма Сметкина и Ольги Трубниковой, Андрея Крюкова и Дарьи Парахиной совпали дни рождения семьи и родного города. Все пары — и с полувековым стажем, и только что образовавшиеся — получили горячие поздравления от руководителей Ельца.

*

Ровно в 21 час в темное небо над древним городом взметнулась россыпь разноцветных ракет.

Красочное, феерическое зрелище никого не оставило равнодушным и стало ярким завершением двухдневного праздника в честь 874-й годовщины Ельца. Будем ждать следующего года, юбилейного для города — наверняка организаторы возьмут все лучшее из этого дня рождения и добавят еще много чего интересного, увлекательного и необычного…

Подготовили

Н. СЫРОМЯТНИКОВ,

Т. ЩЕРБАТЫХ,

М. БЫКОВА