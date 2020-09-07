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интересный факт

Газета «Красное знамя» оказалась на год старше

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Роман ДЕМИН

Елецкие библиотекари в канун Дня города организовали немало интересных интерактивных акций, одна из которых проходила в библиотеке-филиале № 1 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и посвящалась городской газете «Красное знамя».

В небольшом видеосюжете под названием «Красное Знамя» — самое, самое…» рассказывалось об истории возникновения популярного у ельчан печатного издания. А также о том, чем привлекательно оно сегодня.

Все это подтолкнуло журналистов на новые поиски. И вдруг, неожиданная удача! Давний автор «Краснознаменки», ученый и педагог ЕГУ им. И. А. Бунина Андрей Шевяков обнаружил документ, точнее заметку газеты «Красное знамя» опубликованную еще в 1937 году. Так вот в ней прямо говорится о том, что городской печатный орган (впоследствии «Красное знамя») впервые вышел в свет в Ельце не 2 января 1918 года, что привычно отражено на первой полосе нашего издания, а годом ранее — в 1917 году!

В заметке под названием «Историческая справка (из истории советской печати в Ельце)», говорится: «Первой советской газетой в Ельце возникшей непосредственно после 1917 года, была «Известия рабочих и солдатских депутатов» Просуществовала эта газета до организации в Ельце Совета народных комиссаров. После этого «Известия» стали называться «Советской газетой»… Таким образом в конце этого года (имеется ввиду 1937 год — прим. Р.Д.) почти одновременно с 20-летием Октябрьской революции «Красное знамя» может отметить и свой 20-летний юбилей».

Иными словами, елецкое «Красное знамя» одна из старейших (если не самая старая) в Липецкой области газета.

Кстати сказать, вполне возможно именно в Ельце появилось и самое первое периодический орган печати в нашем регионе. К примеру, известно, что в 1898 году местному ветеринарному врачу Михаилу Лисицыну было дано разрешение, издавать в городе газету «Елецкий вестник». Но это, как говорится, уже совсем другая история.

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