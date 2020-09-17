1943 год в Ельце

Адольф ШЕВЕЛЮК,

Москва

Елец — прифронтовой город, и этим все сказано. Он и его железнодорожный узел длительное время оставались важной базой наших войск. Особенно сильно это проявлялось в 1943 году, с самого его начала.

Г. С. Надысев в книге «На службе штабной» отмечает: «Начиная с февраля, на ст. Елец выгружались дивизии Донского фронта и ночью переходили в Чернаву подальше от железной дороги».

Прифронтовой город

На станцию Елец один за другим приходили воинские эшелоны с боевой техникой и солдатами. Они разгружались и отходили в заранее намеченные точки дислокации в лесах Курской и Орловской областей. Вот как описывает один из офицеров переезд на Центральный фронт: «3 февраля 1943 года. Из-под Ржева дивизия грузится в вагоны. Вагоны нас приятно удивили. Железнодорожники постарались на славу. Полы вымыты, стены продезинфицированы. В вагонах сколочены пирамиды для оружия, деревянные нары вместо просто соломы, есть даже матрасы. Щели в вагонах законопачены, есть не только печки, но и запас к ним дров и угля. Под потолком висят керосиновые лампы типа «летучая мышь». И вот 4 февраля мы куда-то поехали. Сперва опять через Москву, а потом куда-то на юг. На шестой день поезд остановился. Поступил приказ на разгрузку. Мы одеваемся, забираем вещи и оружие, выпрыгиваем из вагонов. Станция разбомблена, вокруг станции руины. Но дальше даже деревянные дома не сгорели. Город большой. Командиры разговаривают с начальником эшелона.

Спрашиваем: «Что за станция?».

— Елец.

— Во нас куда занесло».

Из воспоминаний ветерана 140-й стрелковой дивизии, гвардии майора Б. Г. Никитенко: «Очень тяжелые и кровопролитные бои были на Соже и Днепре, в Карпатах и Татрах, на Висле и Одере, но они не могут сравниться с боями на курской земле: февраль-март и июль 1943 года.

Части дивизии эшелонами прибыли на фронтовую станцию Елец. Движение на фронт по бездорожью, в пургу и метель, без продовольствия и фуража. И с ходу в бой — тяжелейшее испытание для бойцов и командиров дивизии».

О том же переходе из Ельца говорит В. Кардин в книге «Открытый фланг»: «Двадцатисуточный пеший марш — 250 километров пути. Минометы и пулеметы волокли на себе. Пушки в бурлацкой упряжке, 30, а то и 40 километров в сутки. Преимущественно ночью, чтобы не засекла вражеская авиация. Днем пригревало солнце, набухал снег, мокли валенки. К вечеру они замерзали, звенели как железные».

11 марта 1943 года в Ельце выгрузилась 21 армия И. М. Чистякова, переброшенная из-под Сталинграда. И отсюда получен был приказ идти южнее Курска. Шли пешком, только ночью, по дорогам, едва угадывающимися под снежными заносами. Днем люди и танки укрывались в балках и лесах. Только утром 18 марта они вышли к Обояни.

10 — 15 мая через Елец проходит 33-я отдельная инженерно-саперная бригада специального назначения в Курск к Рокоссовскому.

Летом продвигаться к фронту было значительно легче. В книге «Дневник событий. Центральный фронт» Л. К. БРОНТМАН отмечает: «14 июля. Поехали. Пообедали в Ефремове. Город сильно побит. Оттуда — в Елец. Дорогой все время объезжали артиллерию, мотопехоту, минометы, идущие на фронт. Очень приятно. Дорога приличная. Жительница Ельца (работница связи) рассказывает, что город сильно бомбят, но последнюю неделю тихо (после того как начались операции на орловско-курском направлении). Жалуется на дороговизну: картошка —120 р. котелок, ягоды — 20 р. стакан, яйца — 14 р. штука. Сейчас сидим за Ельцом, машина разладилась — вот и записываю».

А вот строки из воспоминаний офицера 94-го железнодорожного батальона М. Д. ШТОМБЕЛЯ: «Мы восстанавливали железную дорогу Елец — Орел и далее на Брянск. Помню, под Ельцом сутками не прекращали строительство грузовых площадок. Все недоумевали, для чего они? Поговаривали, что трофейное оружие и технику станут складировать. А однажды ранним утром стали один за другим прибывать воинские эшелоны армии Рокоссовского и сразу на Орловско-Курскую дугу. Вот потом-то и появились трофеи».



О летчиках

В Ельце в то время находились два аэродрома (бомбардировщиков и истребителей), с которых летали наши летчики на боевые задания, в том числе в тыл врага к брянским и белорусским партизанам.

27 мая 1943 года с елецкого аэродрома во главе с Ю. Н. Горбко вылетела группа для бомбежки скоплений гитлеровцев в районе Барвенкова. Она хорошо отбомбилась, но в самолет Горбко попал снаряд. Он решил посадить его, но у самой земли машина зацепила провода и, ударившись о землю, развалилась. Хвостовая часть с воздушным стрелком Иваном Казаковым упала в одном месте, а передняя — с Горбко и штурманом Алеховатским — в другом. Торфяное болото самортизировало удар, и экипаж остался жив. Однако искореженный металл накрепко зажал обе ноги Горбко. Самолет загорелся, огонь стал подходить к командиру. Все усилия экипажа спасти его не удались и, отдав товарищам документы, Юрий Николаевич застрелился. Потом экипаж все же вытащил тело командира, и Горбко был похоронен в Ельце. Об этом трагическом случае вспоминает знаменитый летчик А. Г. РЫТОВ в книге «Рыцари пятого океана».



О партизанах

Генерал армии К. К. Рокоссовский (в центре).

В Ельце находится штаб партизанских отрядов Орловской области. Через наш город проходило все сообщение с партизанами брянских лесов. «21 августа 1943 г. Сидор Артемович Ковпак, А. Н. Сабуров (командир партизанского объединения брянских лесов), Д. В. Емлютнин (командир отряда) полетели в Елец. Над линией фронта их обстреляли, схватили прожектором. Они поехали отсюда в кузове автомобиля к Москве. На обратном пути из Москвы летчик заблудился и сел в Тамбове, боясь перелететь линию фронта. Здесь пересели на автомобили и поехали в Елец на тот же аэродром. Только они вышли из автомобиля, как рядом сел У-2. Из него выпрыгнул моложавый, высокий, очень красивый генерал с шиком сидящей на нем формой. Стремительным упругим шагом представился, бросив ладонь к козырьку чуть сдвинутой набекрень фуражки: Рокоссовский. Первая беседа с командующим. Хозяин был гостеприимным, не забывал наливать в рюмки и потчевать, был весел, много смеялся и постепенно все выведал… Несколько дней партизанские командиры провели в штабе. На все вопросы Рокоссовскому следовал ответ: «Подождите товарищи. Наши разведчики уточняют проходы. Мы отвечаем за то, чтобы вы перелетели линию фронта безопасно. И только 12 сентября, зато без всяких помех, партизанских командиров доставили в их леса» — из книги В. Л. ГЛАДКОВА «Ковпак. ЖЗЛ».

В нашем городе действовала первая в стране школа по подготовке командного состава партизанских соединений. Руководители ею И. Н. Ларичев и Г. М. Брянцев. Ее окончили 2339 человек. Это были командиры отрядов, радисты, разведчики. Курсантами школы было много ельчан. В их числе — Анна Миргородская, Анна Павлова, Михаил и Иван Завгородневы, Сергей Бобров.



Памятные фрагменты

С апреля 1943 года в Ельце располагалось Управление головного полевого эвакуационного пункта с эвакоприемником № 115.

В 1943 году в освобожденных районах Орловской области была вспышка сыпного тифа. Работы госпиталям в Ельце прибавилось.

В нашем городе размещались Орловский облисполком и обком ВКП (б), многочисленные областные организации. Также работали и соответствующие организации Курской области.

В 1943 году на железнодорожном узле имелось 500 стахановцев и 113 последователей новосибирского машиниста Н. А. Лунина — инициатора движения по ремонту паровозов силами самой бригады и сокращению их простоев в депо.

В октябре 1943 года в Ельце заработало Орловское суворовское училище. Преподаватели прибывали со всех полков и дивизий, большинство после лечения в госпиталях. Так, физическую культуру в училище преподавал Герой Советского Союза сержант М. И. Пучков. Мальчишки-суворовцы во всем старались подражать ему, гордились своим наставником.



Все для Победы

С 3 января 1943 года храм Казанской иконы Божией Матери (кладбищенская церковь) считался открытым, а его община численностью 300 человек была официально зарегистрирована. Во время войны она оказывала активную помощь фронту. Из письма протоиерея Н. ЛЫКОВА: «Сборы за год 1943-й: на оборону страны, на Красную Армию, на танк имени Александра Невского, на инвалидов войны, на 2-й госзаем 1943 года наш храм внес 315000 руб… Кроме этого, в фонд Красной Армии и для помощи детям-сиротам было собрано более 900 тыс. руб.

Казанская церковь

Председатель церковного совета Анна Попова и казначей Татьяна Жаворонкова оказывали помощь на дому семьям погибших на фронте воинов, раздавали подарки раненым в лазаретах Ельца. Данное содействие было отмечено личной благодарностью И. В. Сталина в посланной им 17 сентября 1944 года телеграмме настоятелю Казанской церкви Ельца протоиерею Лыкову, председателю церковного совета Поповой, казначею церковного совета Жаворонковой».

В «Очерках истории елецкой земли» Р. Н. ВОРОПАЕВА и В. К. ПАЛАБУГИНА сообщается, что в 1947 году Орловский облисполком принял решение о вручении работникам православной церкви Н. А. Лыкову и А. В. Поповой медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».

В этом же издании говорится, что в 1943 году в Ельце развернулся сбор средств на строительство танковой колонны «Орловский партизан». Всего в городе и районе собрали 3,6 миллиона руб. Кроме того, в фонд обороны было сдано 2,6 тысячи тонн продовольствия.

Центральное руководство СССР высоко оценило патриотическую деятельность ельчан. В адрес горкома партии и горисполкома 11 марта 1943 года поступила телеграмма: «Передайте трудящимся гор. Ельца, собравшим один миллион 600 тыс. рублей на строительство эскадрильи самолетов и танковой колонны имени орловских партизан, мой братский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин».

Фрагмент номера газеты «Красное знамя» за 1943 год с текстом благодарственной телеграммы И. В. Сталина, адресованной ельчанам, активным помощникам фронту.



Свет сквозь тьму

Несмотря на тяжелое время, в Ельце работали библиотеки, кинотеатр, выходила газета «Красное знамя», проходили спортивные соревнования, а в городском парке организовывали танцы и гуляния. Помню, как елецкие девчата пели:

Эх, частушка, ты частушка,

Слово каждое — снаряд:

Бьет фашистов по макушкам,

Помогает воевать.

Бьем врага и в хвост, и в гриву

Пулеметом, пушкою,

Меж боями в перерыв —

Боевой частушкою.