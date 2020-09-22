Что показал опрос в День трезвости?

Наталья ГРИНЧЕНКО,

доцент ЕГУ им. И. А. Бунина, председатель областного отделения Союза борьбы за народную трезвость

Недавно, 11 сентября, отмечался всероссийский День трезвости. Елецкие активисты расспросили горожан об отношении к продаже алкоголя и табака.

Свой отсчет День трезвости ведет еще с дореволюционных времен, когда по определению Святейшего Синода такой праздник был объявлен в день усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Это о нем сказано в Библии: «…он будет велик перед Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей».

Традиция праздника была возрождена по инициативе церковно-общественного совета в рамках проекта «Общее дело» в 2008 году. С тех пор День трезвости отмечается трезвенниками во многих регионах России. Причем не обязательно его связывают с церковными традициями. Например, казанские активисты из Международной независимой ассоциации трезвости (МНАТ) отмечают Всероссийский праздник трезвости как светское мероприятие на базе городского музея и на улицах города — с различными конкурсами, играми, призами, песнями и танцами.

В 2020 году в день Всероссийского праздника трезвости в ряде городов России был проведен общественный социологический опрос «Отраву — за поселения в спецмагазины!». Обоснование необходимости опроса — научно доказанная зависимость между уровнем алкоголизации общества и доступностью и пропагандой алкоголя. Чем спиртное доступнее и больше пропагандируется, тем больше его покупают и пьют со всеми вытекающими для личности и общества последствиями. А они удручающие. Статистически доказано, что доходы и расходы от алкоголя в России соотносятся следующим образом: доходы (акцизы и НДС) — 67,3 миллиардов рублей, расходы (ДТП, пожары, тюрьмы, дети-сироты, больницы, МВД, МЧС, прокуратура и т. д., те явления, которые часто связаны с употреблением алкоголя) — 567,2 миллиарда рублей, то есть теряем почти в 10 раз больше.

Одно из средств повышения доступности алкоголя и пропаганды спиртного — его продажа рядом с продуктами питания, что маскирует спиртное под один из пищевых продуктов и дезориентирует людей. Это хорошо понимают представители алкогольного капитала и их слуги. Поэтому они так активно продвигают продажи алкоголя во всех доступных местах: продовольственных магазинах, местах общественного питания и даже в жилых домах, где квартиры становятся торговыми точками или пивнушками.

В тех странах, где уровень пьянства невысок, алкоголь продается исключительно в специализированных магазинах. Например, в Швеции и Норвегии его можно купить только за городом. В Финляндии немногочисленные магазины, торгующие спиртным, хотя и могут находиться в пределах населенных пунктов, но они исключительно специализированные. Поэтому российские трезвенники все чаще выступают с инициативой выноса продаж алкогольных (и табачных) изделий за пределы населенных пунктов в специализированные магазины.

Но каково мнение на сей счет у людей, что называется, с улицы?

Проведение небольшого исследования по изучению общественного мнения в Ельце на эту тему организовали активисты трезвеннического движения из ЕГУ им. И. А. Бунина. Опрос проводился в преддверии праздника трезвости в городском парке.

На вопросы отвечали 17 ельчан в возрасте от 16 до 54 лет. Из них 60 процентов — мужчины, 40 процентов — женщины. Ответы можно прокомментировать следующим образом.

На вопрос «Представьте, что с завтрашнего дня во всех магазинах и заведениях не будет алкоголя и табака, как вы к этому отнесетесь?» положительно ответили 10 человек, 6 — отрицательно, одному было безразлично.

Отношение к продаже алкоголя и табака в точках, обустроенных в жилых домах, у 11 опрошенных было отрицательным. Одобрил это только один, пятеро отнеслись безразлично.

На вопрос «Известно ли вам, что продажа алкоголя и табака совместно с продуктами питания формирует у покупателей (детей и взрослых) установку на потребление дурмана и самоотравление?» 9 ответили утвердительно, 6 — отрицательно, 2 воздержались.

Как видно из этого, расклад голосов получился более-менее стабильным.

Более определенными оказались ответы участников опроса на вопрос «Если будет приниматься закон о выносе продажи алкоголя и табака за пределы поселений в специализированные магазины, вы поддержите его своей подписью?» 15 из 17 опрошенных сказали «да», двое с этой идеей не согласны.

Таким образом, результаты опроса показали, что большинство считает необходимым ограничить возможности продажи алкоголя и табака. И всего 1 из 17 из опрошенных поддержал идею их продаж в точках, открытых в жилых домах. Мне кажется, эту информацию необходимо учитывать властям области и города при решении вопросов в данной сфере.