О пролонгированных выплатах на детей

— Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции многие выплаты, в том числе и на детей, продлялись автоматически. Теперь эти сроки заканчиваются. Как узнать, надо ли снова подавать документы, чтобы не потерять льготу? Если да, то когда?

И. СКОРЫХ,

ул. Королева.

Как разъяснила директор центра социальной защиты населения по городу Ельцу И. В. ЛЫКОВА, в связи со сложной эпидобстановкой на территории Липецкой области в апреле 2020 года предусматривалось автоматическое продление выплат на детей. Тем, у кого годичный срок их получения заканчивался в период с апреля по сентябрь, пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет и ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка были пролонгированы до 1 октября 2020 года.

В настоящее время пролонгированные выплаты продлеваются на год, следующий за датой или месяцем прекращения выплат. Например, если выплата должна была быть продлена в июле 2020 года, то она автоматически будет выплачиваться по июнь 2021 года, то есть заявители, которые должны были обратиться за предоставлением выплаты в июле 2020 года, теперь должны представить документы в июле 2021 г.

Получателям, у которых годичный срок получения пособий закончился в сентябре 2020 года, необходимо обновить пакет документов после 1 октября текущего года в порядке, установленном действующим законодательством.