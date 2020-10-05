«Играй, гармонь, рассказывай…»

Анастасия АРХИПОВА,

ветеран труда

Первый городской конкурс «Играй, гармонь елецкая!» состоялся 35 лет назад, он был посвящен 40-летию Великой Победы. Тогда в нем приняли участие более 40 гармонистов, в основном участники и ветераны Великой Отечественной войны. У них в приоритете была рояльная гармошка — многие называли ее «русянкой» или «простянкой». Играли на ней виртуозно, залихватски, многочисленные зрители не удерживались, пританцовывали на месте в такт мелодии и даже пускались в пляс.

Конкурс быстро стал популярным. В Елец приезжали участники из многих районов Липецкой и соседних областей. Смотреть это шоу приходили семьями, встречали выступления гармонистов бурными аплодисментами. Потом подходили к ним, интересовались нюансами виртуозной игры и прочими деталями творчества. В общем, каждый конкурс становился настоящим праздником любителей гармони, ее энтузиастов и поклонников. А сами участники, многим из которых довелось воевать в годы Великой Отечественной, еще и вспоминали минувшие сражения, места, по которым их провели военные дороги. Сегодня никого из фронтовиков уже нет в живых, но в памяти бережно хранятся их образы, рассказы, таланты исполнителей. Сегодня хочу коротко вспомнить о них.

Николай Александрович Клоков — инвалид войны, веселый, обаятельный, на любой случай или ситуацию у него обязательно находились соответствующие частушки: бойкие, задорные, задиристые. Играя на гармошке, он всегда в такт пристукивал деревянным протезом покалеченной на войне ноги. Но это никоим образом не мешало исполнителю выдавать озорные, прямо-таки зажигательные мотивы. А когда он вдруг командовал: «Девки, сюда!», и на сцену выскакивала толпа народа (местные самодеятельные артистки), забавляя зрителей веселой плясовой — ни о каком регламенте выступления речи вообще не шло.

Александр Тихонович Гришин воевал на Курской дуге, под Прохоровкой получил тяжелое ранение. Непререкаемый авторитет среди гармонистов, его одобрение или поддержка — высшая степень похвалы. Сам собирал и ремонтировал гармони, аккордеоны. Постоянный аккомпаниатор в клубе «Ветеран» и профилактории «Пульс». Именно он вдохновил моего мужа, профессионального музыканта, попробовать играть на рояльной гармошке. После чего деловито заметил: «Ты нотник, у тебя на слух играть получается немного не так, как у тех, кто не обучен нотам. Потому музицируй по-своему и терции (музыкальные интервалы — А. А.) у тебя хорошие…».

Николай Ефимович Черных — участник боев под Керчью. Так и остался военным человеком — сдержанным, немногословным. Он первым начал играть на гармошке в бывшем городском Доме культуры (там теперь театр «Бенефис»), организовал елецкую матаню. Мне (я тогда работала методистом в ДК) с его женой Фаиной Александровной приказал первыми выходить в круг и показывать народу, как плясать польку, краковяк и «тустеп». Н. Е. Черных был очень активнным, словно олицетворяя собой сам дух праздников гармони. На этих ярких концертах неизменно был внук гармониста и его последователь — будущая знаменитость Саша Черных.

Владимир Петрович Ролдугин — фронтовой разведчик, ушел на войну 16-летним пареньком. Кстати, играть учился на трофейной гармошке. «Между боями она была отдушиной бойцам», — часто говорил он. Прекрасно читал и сам писал стихи, был внештатным корреспондентом «Красного знамени».

Дмитрий Константинович Степанищев прошел всю войну сапером. Мне он чем-то напоминал Василия Теркина — неунывающий балагур, вечно с шутками-прибаутками и лукавой улыбкой: то ли шутит, то ли правду говорит, поди пойми. Любимец Геннадия Заволокина: известный ведущий телепередачи «Играй, гармонь!» был им просто очарован. У Дмитрия Константиновича была привычка: он выходил на сцену через весь зал, при этом подыгрывал себе на гармошке и пел высоким фальцетом «Все пропью, гармонь оставлю!». Зрители просто валялись от смеха и уже заранее ему симпатизировали.

Геннадий Заволокин, готовя в Ельце запись очередной программы «Играй, гармонь!», считал, что Степанищев обязательно должен стать одним из участников концерта гармонистов, и обязательно со своим коронным выходом. Но тут вмешались партийные идеологи: мол, вы что, на всю страну такое петь, еще подумают, что в Ельце одни пьяницы живут. Заволокин тогда заступился за Дмитрия Константиновича, сказал, что без него концерт потеряет свою самобытность. Пришлось организаторам программы малость переделать его выход: «Все продам, гармонь оставлю!». Но то ли от волнения, то ли по своенравию, но Степанищев все равно пропел так, как привык…

Гармонь и игру на ней он просто обожал. Был случай: мы поехали в Измалково на очередной конкурс гармонистов, а Дмитрия Константиновича так и не дождались — сказали, мол, заболел. И каково же было наше удивление, когда около местного клуба остановилось такси, из него вышел Степанищев и прямо по дороге заиграл и запел задиристую частушку. Публика «завелась» сразу же, и концерт-конкурс прошел на ура!

Егор Иванович Горбунов — один из последних мастеров, умевших не только виртуозно сыграть, но и изготовить елецкую рояльную гармошку.

На одном из конкурсов он на ней блистательно сыграл гимн СССР, тем самым доказав, что возможности «роялки» велики, она способна не только на «матаню» и частушки. И очень жаль, что на предпоследнем состязании гармонистов жюри почему-то не отметило игру одного из участников конкурса-фестиваля, который великолепно сыграл на елецкой рояльной попурри на тему произведений нашего земляка Т. Н. Хренникова.

А. И. Матюхин (ему 1 октября исполнился бы 91 год) — легендарный гармонист, внесший огромный вклад в развитие и популяризацию елецкой рояльной гармошки. Настоящий мастер-виртуоз, энтузиаст, отдававший этому делу всего себя.

Не забудем и многих других любителей гармони, народного творчества. В их числе Н. Е. Дорогов, братья Шаповаловы, супруги Орловы, Н. И. Морозов, В. А. Попов, А. В. Сарычев, Н. П. Сальков, Б. Н. Курбатов, А. М. Демин, С. В. Прокофьев, А. А. Александров, а еще А. И. Воротынцев, который переиграл всех коллег из Ливен Орловской области и занял там первое место.

Кроме того, добавлю, что без наших частушечниц не обходился ни один фестиваль гармонистов, они всегда пользовались успехом у зрителей. К примеру, ветеран войны З. В. Малыгина сама сочиняла частушки, всегда пела, аккомпанируя себе на балалайке, да еще и приплясывала. Она, между прочим, передала братьям Заволокиным 300 частушек! Не отставали от нее и К. И. Романенко, В. И. Юрьева, М. Е. Алферов.

Сердцем и талантом служили гармонисты и частушечники своему любимому городу. Хочется верить, что когда-нибудь елецкой рояльной гармошке поставят памятник — она помогала выстоять и в годы войны, да и сейчас услаждает нас оригинальным звучанием и звонкой частушкой…