Российский Крым — жемчужина Черного моря

Егор ИНЮТИН,

ученик 4 класса «Б» гимназии № 11

Этим летом мы с родителями ездили в Крым. Правда, в связи с пандемией волновались, сможем ли реализовать свои планы на отдых. Но все у нас получилось!

Крым — настоящая жемчужина Черного моря. Вода здесь чистая и теплая. Утром и вечером с моря дул прохладный ветерок, зато днем так жарко, что по песку невозможно было ходить босиком. Но зноя не чувствуется у моря. Оно встречает прохладой и шумом волн, купаться — огромное удовольствие!

А еще в Крыму много красивых мест, которые стоит посмотреть. Мне запомнилась экскурсия по Южному берегу. Сначала мы посетили Алупку, здесь располагается величественный Воронцовский дворец с его великолепной парковой зоной. Построен он в середине XIX века для одной из дочерей князя Воронцова, тогдашнего губернатора Новороссийского края. Это огромное здание со шпилями, башенками, зубчатыми стенами, арками, куполами и резными узорами. В парковой зоне дворца собраны различные виды растений, а также здесь находятся фонтан «Мария», озеро для лебедей, водопад.

Дальше наш путь лежал в курортный поселок Мисхор. Здесь начинается канатная дорога на самую высокую гору Крыма — Ай-Петри, что в переводе с греческого обозначает Святой Петр, длина дороги— 2980 м. На ней три станции «Мисхор» (86 м над уровнем моря), «Сосновый бор» (304 м) и «Ай-Петри» (1152 м).

Из Мисхора мы отправились на морскую прогулку на катере «Азов» по побережью до самой Ялты. Здесь мы увидели Ливадийский дворец, поселок Ореанду, храм Святого Архистратига Михаила на горе Ай-Никола, Ласточкино гнездо на Аврориной горе. Только морская прогулка из Мисхора дает возможность увидеть все и сразу.

Закончилось наше путешествие на набережной Ялты. Это чудесный город. Чтобы полюбоваться его красотой, мы проехали по ялтинской канатной дороге «Горки» на куполообразный холм Дарсан, с которого открывается панорама города. Изумительный вид! Ялта, море, горы! Дома сверху кажутся маленькими и ненастоящими.

Надеюсь, что и следующим летом мы всей семьей поедем в Крым, пока еще не все красоты полуострова мы успели посмотреть. Да и в море хочется купаться!