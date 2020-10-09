Пособие на детей получают 103 папы

— Кто из членов семьи может воспользоваться правом на получение пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и что для этого нужно?

Сергей ГОРЯЧЕВ,

ул. Новолипецкая.

На вопрос нашего читателя отвечает консультант-руководитель группы по связям с общественностью Липецкого отделения Фонда социального страхования России (ФСС РФ) Юлия КУЦОВА:

— Пособием по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет может воспользоваться любой член семьи малыша. Главные условия — наличие трудовых отношений и фактический уход за ребенком. Кстати сказать, в нашем регионе в этом году 103 получателя этого пособия — папы.

Напомню: выплата пособия за сентябрь 2020 года будет осуществлена территориальным органом ФСС в период с 1 по 15 октября 2020 года исключительно на карту «МИР» или почтовым переводом.

Рассчет пособия, его сумму и дату перечисления, застрахованные могут посмотреть в своем «Личном кабинете» и в мобильном приложении «Социальный навигатор». С помощью последнего можно получать уведомления о выплатах. Приложение доступно для пользователей операционной системы Android версии 5.1 а скачать его можно бесплатно в Google Play.

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К слову скажу: за восемь месяцев текущего года Липецкое отделение ФСС РФ выплатило более 46 тысяч пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет на общую сумму свыше 400 миллионов рублей. Количество получателей — 9100 человек, из них по уходу за первым малышом — 3600, а по уходу за вторым и последующими детьми — 5500 жителей нашего региона, в их числе и ельчане.