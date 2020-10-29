Выгода на миг, доброе имя навек!

Роман ДЕМИН

Внезапно ушел из жизни почетный машиностроитель, председатель совета директоров АО «Елецгидроагрегат», генеральный директор ЗАО «Строймашсервис», президент всероссийской Ассоциации производителей гидравлического оборудования В. А. Ситников.

Виктор Александрович родился 5 декабря 1960 года в Москве, но, по его признанию считал Елец своей второй родиной, а себя ельчанином. Наверное, потому, что работа и активная общественная деятельность накрепко связали его с древним городом. Этот материал был написан, когда В. А. Ситников был еще жив и отчасти передает характер и суть этого яркого и одаренного человека.

Между физикой и лирикой

Родовые корни В. А. Ситникова произрастают из Черноземья. Его мама — родом из Лебедяни Липецкой области, а папа уроженец тамбовщины.

Когда Виктор учился в московской школе, то в четвертом классе перешел в новое учебное заведение. Здесь к нем «подкатили» два ровесника. Местные хулиганы пытались «объяснить» новичку, кто тут главный. Однако наш герой не спасовал, и хотя поначалу проигрывал задирам (все же силы неравные — двое на одного) вскоре избрал эффективную тактику: методично и последовательно «метелил» обидчиков поодиночке, отлавливая каждого из них, где придется. Через неделю «боев без правил» хулиганы, ранее терроризировавшие своих товарищей и порядком надоедавшие даже учителям, сдались, сделавшись тише воды, ниже травы. Одним словом, победа осталась за упорным Ситниковым.

Учеба давалась Виктору легко. Класса до седьмого он оставался круглым отличником. И это несмотря на то, что школа была с физико-математическим уклоном. Не раз становился победителем и призером профильных предметных олимпиад. Однако первый подобный успех (еще в 4 классе) пришел к нему не в точных науках, а по предмету весьма от них отдаленному — рисованию. Виктор стал призером районной Московской олимпиады. Видимо, дала знать о себе творческая жилка, присущая, кстати, и взрослому Ситникову.

Она, например, отражалась в его манере решать сложные физико-математические задачи. Бывало, во время выполнения школьных контрольных работ, рассчитанных на 2 урока, он находил нестандартные, зато правильные решения, всего минут за 15 — 20, удивляя этой способностью одноклассников, учителей, а потом и преподавателей в университете.

Что интересно, механизм подобных решений по сию пору неясен даже самому Виктору Александровичу. Одно слово — творчество.

Закончив восьмой класс, по настоянию мамы он едва не ушел из школы в техникум. Дело в том, что в ссузе платили стипендию – 30 рублей. Для семьи Ситниковых, имевшей в те времена весьма скромный достаток, это были далеко не лишние деньги. Но, против такого поворота юношеской судьбы выступила школьный завуч Инна Павловна. Она пришла к Ситниковым домой и убедила родителей: их сын должен продолжить учебу в физико-математической школе. По-моему, отличный пример того, как советская образовательная система, дававшая не только крепкие базовые знания по самым разным предметам, еще и воспитывала и даже вершила будущее своих подопечных.

Знание – сила! И прибыль

В 1978 году Виктор Ситников успешно выдержал экзамены, поступив на экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Кстати сказать, на 85 здешних мест тогда претендовало 600 человек, из которых добрая сотня были медалистами.

Уже со второго курса Виктор избрал специализацию – экономику промышленности. Не очень-то популярный по тем временам профиль. Но, как вспоминает сам Ситников, его уже тогда интересовала специфика производства.

Одним из самых заковыристых предметов у студентов считалась политэкономия. На семинарах нужно было демонстрировать отличные знания книги «Капитал». Ситников и тут сумел проявить неординарный подход к предмету. Поскольку осилить объемистый труд Карла Маркса оказалось непросто, Виктор во время занятий затевал дискуссии, да такие жаркие (в спор включались все, от студентов до преподавателей) что вскоре виновника этих «баталий» стали считать едва ли не экспертом по «Капиталу». На самом же деле, горячие обсуждения помогали ему вникнуть в материал без зубрежки первоисточника, да и оценки по политэкономии он получал, как говорится «автоматом», за активность.

В 1983 году В. В. Ситников защитил дипломную работу на тему: распределение прибыли на промышленных предприятиях.

Кстати о прибыли. Творческая натура проявилась и в этом сугубо экономическом аспекте. Еще будучи студентом 4 курса, Виктор стал лектором Всесоюзного общества «Знание». Просветительская организация была призвана нести политические и научные знания в широкие массы. Их-то и нес В. А. Ситников, выступая с докладами на социально-экономические темы в самых разных трудовых коллективах столицы. Этот труд не только дисциплинировал, учил мыслить логически и образно (нужно ведь уметь удержать внимание многочисленной аудитории) но и приносил студенту ту самую прибыль. Помимо живого общения с людьми, каждая 40-минутная лекция давала студенту Ситникову 5 рублей чистого дохода (за месяц набегала вся сотня рэ) не говоря уже о бесценной практике публичных выступлений, которая потом не раз пригодилась в жизни.

После окончания университета Виктора Александровича пригласили работать в московский научно-исследовательский институт «Энергомаш», где он в свое время проходил вузовскую практику. Затем была аспирантура и успешная защита кандидатской диссертации на привычную тему: «Распределение прибыли на предприятии». Вполне возможно Ситникова ждала карьера ученого, если б не грянула… перестройка.

Шесть экскаваторов

НИИ в котором он работал постепенно «загибался». Кануло в Лету Министерство энергетического машиностроения, к которому относился институт. В общем, назревала необходимость поиска новой работы.

В этой непростой ситуации Виктору Александровичу помог опыт лектора. В свое время ему доводилось выступать с докладами на предприятиях города Коврова, что во Владимирской области. И однажды судьба привела его на тамошний экскаваторный завод, руководство которого, после знакомства предложило В. А. Ситникову создать в Москве представительство этого предприятия. Основные направления деятельности – сбыт продукции и ее гарантийное обслуживание, снабжение заводчан необходимыми комплектующими и материалами, поиск новых партнеров и различные организационные мероприятия.

Сейчас Виктор Александрович с улыбкой вспоминает, о том, что первоначальный капитал на становление представительства представлял собой запчасти с ковровского завода, из которых в Москве были собраны 6 экскаваторов. Их продажа и полученная прибыль, стали отправной точкой для последующего создания в 1991 году ЗАО «Строймашсервис».

За почти четверть века работы это предприятие знавало разные времена. По признанию В. А. Ситникова в самые трудные годы (когда закрылся основной партнер – ковровский экскаваторный завод) ему доводилось выступать даже в роли московского таксиста-бомбилы. А еще приходилось торговать через свою фирму всякой всячиной, вплоть до продуктов питания и детских игрушек. Однако в итоге все же удалось удержать «Строймашсервис» на плаву.

Мало того, к середине 90-х детище Ситникова, усилиями небольшого, но дружного коллектива постепенно превращалось в солидное предприятие, обретая все новых и новых партнеров. Москвичи работали с крупнейшими заводами Твери, Челябинска, Минска, предлагая им не только представительские и посреднические услуги по продаже техники, но и ее обслуживание, ремонт, снабжение всеми необходимыми запчастями и комплектующими. В общем «Строймашсервис» рос, развивался, заявляя о себе на рынке машиностроения, как серьезный, надежный компаньон.

Елец, стихи и депутатство

В 2000 году В. А. Ситников впервые побывал в Ельце по приглашению тогдашнего коммерческого директора завода «Елецгидроагрегат» Николая Петровича Бородина. Представителей «Строймашсервиса» встречали здесь радушно и гостеприимно. Заводчане тогда испытывали трудности со сбытом продукции, и их партнерство с московской фирмой началось с небольших заказов на изготовление гидроцилиндров. Постепенно количество поставок увеличивалось. А затем москвичи решились вложить внушительные средства в покупку акций елецкого завода.

Кстати сказать, Елец сразу пришелся Виктору Александровичу по душе. Неспешный размеренный образ жизни резко контрастировал с вечно-спешащей суетной Москвой. А еще нравился самобытный характерный облик города с многочисленными церквями, напоминавшими о его многовековой истории.

Ельцу он посвятил несколько стихотворений. Стихи – хобби Виктора Александровича. Сам он относится к нему без присущего некоторым поэтам пиетета, даже с легкой самоиронией. Говорит, что стихи рождаются непроизвольно. Хотя был случай, когда способность к стихосложению помогла ему в… предвыборной борьбе.

Случилось это в 2011 году во время кампании по выборам в Липецкий областной Совет депутатов. Конкуренты по борьбе за место в Совете, в одной из публикаций зацепили творческую способность Ситникова. Мол, он специально слагает стихи о Ельце, чтобы понравиться электорату. И тогда в пику своим соперникам, елецкий кандидат в депутаты сочинил шутливый стих на тему выборов, который иногда даже зачитывал на встречах с избирателями.

Воспитанный, трудолюбивый,

Веселый умный, и красивый.

И на работе преуспел

И сделал много добрых дел.

А при наличии мандата

Не будет лучше депутата

Вы догадались, это я

Проголосуйте за меня!

Вот такая смесь пиара, тонкого юмора и легкой самоиронии поданная в творческой форме – своеобразная «фига» оппонентам: хотите стихи о выборах… Получите!

В итоге 4 декабря 2011 года (за день до своего дня рождения) Виктор Александрович был избран депутатом Липецкого областного Совета депутатов пятого созыва.

Завод – живой организм

Творческий подход характерен для В. А. Ситникова и в таком непростом деле, как управление. Завод он сравнивает с живым организмом, для эффективной работы которого необходимо наладить нормальное взаимодействие различных органов. В их числе не только производственные цеха и различные структурные подразделения «заточенные» на получение прибыли. Но еще и бесплатные столовая и современный медицинский пункт для сотрудников предприятия. Кстати, каждый из работников обеспечен полным соцпакетом, включающим десятками видов социальной поддержки. К примеру, заслуженные работники ПАО «Елецгидроагрегат» выйдя на пенсию, получают к ней хороший довесок от завода в размере 5 тысяч рублей.

По инициативе В. А. Ситникова на заводе создан Совет ветеранов предприятии. О них заботятся, организуют для них праздники. Регулярно поздравляют юбиляров, вручают цветы, памятные адреса и премии. На ПАО «Елецгидроагрегат» появилась даже собственная комиссия по этике, рассматривающая внутризаводские нарушения, связанные с различными проявлениями недостойного поведения.

Особое внимание, по твердому убеждению Виктора Александровича, необходимо уделять молодым кадрам. И это непросто убеждение. Ситников сыграл ключевую роль в вовлечении ЕГУ им. И. А. Бунина в партнерские отношения с ПАО «Елецгидроагрегат». В университете на кафедре технологических процессов в машиностроении и агроинженерии готовят и будущих агрегатчиков. А ее выпускники, закончившие вуз по целевому направлению завода (получавшие от него дополнительную стипендию) теперь успешно трудятся на предприятии инженерами. Причем родной завод помогает молодым специалистам решать многие бытовые вопросы, к примеру с жильем, компенсируя часть расходов на ипотеку, или аренду съемной квартиры.

В числе творческих проектов реализуемых совместно с администрацией города, под личным патронажем В. А. Ситникова, ежегодное вручение талантливым елецким детям премии им. Н. Жукова, организация празднования Дня детской книги и еще много чего полезного и прямо скажем затратного – не приносящего сиюминутной выгоды.

Впрочем, как гласит древняя японская поговорка: «Выгода на миг, доброе имя навек». Видимо этим принципом и руководствуется В. А. Ситников в своей жизни.

Блиц-опрос:

Что значит для Вас успех?

– Достижение желаемого результата.

В чем секрет Вашего личного успеха?

– В упорстве и последовательности.

Ваши жизненные приоритеты?

– Близкие и работа.

Любимое блюдо?

– Сам могу приготовить разве что «шарлотку», еще какой-нибудь салат, типа «Оливье». Честно говоря, я совсем не гурман.

Любимая музыка, исполнитель?

– Муслим Магомаев, Александр Градский.

Любимый цвет?

– Ох, (улыбается) исходя из футбольной привязанности – красно-белый. Я давний болельщик «Спартака» и тут ничего не поделаешь.

Любимая книга, писатель?

– «Тихий Дон» Михаила Шолохова.

Любимый фильм?

– «Бриллиантовая рука».

Любимое время года?

– По эмоциональному настрою, пожалуй, весна.

Любимое животное?

– Это домашний кот Тимофей Котофеевич.

Что Вас более всего раздражает в людях?

– Безответственность.

Ваша отрицательная черта характера?

– Нескромность (улыбается).

Положительная черта?

– Последовательность и целеустремленность.

Что, по Вашему мнению, главное в жизни?

– Помните слова из песни Градского: «Постарайся себя не терять…». Думаю нужно всегда оставаться самим собой, хотя порой это бывает невыгодно.

РS

Даже не верится, что В. А. Ситникова не стало. Горько, обидно, больно от того что он ушел из жизни так рано, внезапно и безвременно. Добрая память о нем останется в сердцах всех кому довелось встречаться, работать, дружить и общаться с Виктором Александровичем. Вечная ему память и вечный покой!