Ельчанин написал, зачем СССР брал Иран в 1941 году?

Роман ДЕМИН

Институт востоковедения Российской академии наук выпустил в свет книгу нашего земляка, старшего научного сотрудника Центрального музея войск национальной гвардии, кандидата исторических наук, а также давнего друга и автора «Краснознаменки» В. М. Магомедханова.



Историк В. М. Магомедханов и обложка его книги, изданной Ран.

Предлагаемое читателям издание под названием «Курды — забытые союзники СССР» основано на уникальных подлинных документах из российских архивов и других научных источников. С их помощью елецкий ученый талантливо отразил роль и место СССР в становлении национально-освободительного движения в Иранском Курдистане в середине 1930 — 1940 годов.

Кто-то скажет: «Эвона куда хватили, где мы и где Курдистан 30 — 40-х годов прошлого века?» и будет не прав. Во-первых, как мы знаем, история повторяется. А во-вторых, восток — дело тонкое, а кроме того, ключевой для России регион. Знание нюансов его прошлого позволяет более взвешенно и уверенно смотреть на настоящее и будущее этой части света, что немаловажно в современных геополитических условиях.

Автор книги представил собственную оригинальную концепцию политики Советского Союза в отношении иранских курдов, подметив, что в этом деле СССР тонко переплетал идеологию и прагматизм. Такой подход позволял Советам мастерски переигрывать конкурентов на мировой шахматной доске. Читатель познакомится с малоизвестными фактами из истории. Например, о том, что 25 августа 1941 года в Иран вступили войска Красной Армии, чтобы взять страну под контроль. И это в самые напряженные месяцы войны на Западном фронте! Причем не напрасно, ведь гитлеровская Германия замышляла в Иране переворот, чтобы совместно с Турцией (тогдашним своим союзником) ударить по Закавказью, где в то время производилось 90 процентов советской нефти.

В издании немало других исторических фактов, раскрывающих причины стремления курдов к автономии, а также рассказывающих о влиянии Советского Союза на становление патриотических сил Иранского Курдистана.

По словам автора (кстати сказать, он один из лидеров общественного движения «Мы из Ельца»), почти 250-страничный том с уникальными фотографиями и иллюстрациями — результат его пятилетнего труда.

— Большое спасибо всем, кто наставлял, помогал и поддерживал меня, в особенности старшим коллегам! Надеюсь, книга будет интересна не только специалистам — ученым-востоковедам, историкам, но и широкому кругу читателей, интересующихся реальной историей и неравнодушных к судьбам народов Востока, — сказал специально для «Красного знамени» Виктор Магомедович Магомедханов.

С книгой можно ознакомиться в сети Интернет по ссылке http://book.ivran.ru/book?id=5053, а еще увидеть авторскую видеопрезентацию новинки http://video.ivran.ru/novosti?artid=16131.